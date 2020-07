Ole Klemetsen nyter feriedager i Spania: – Vi stakk ved første sjanse

Hvem: Ole «Lukkøye» Klemetsen

Hva: Tidligere proffbokser og realitydeltager.

Hvorfor: Reiste til Spania på dagen det ble lovlig med utenlandsreiser.

Les også: Smittevernoverlegen i Oslo går av med pensjon

Hei, Ole! VG skrev forrige uke at du reiste til Spania med datteren din på dagen regjeringen åpnet for utenlandsreiser. Hvorfor gjorde du det?

– Det er det mange grunner til. Jeg ønsket å følge norske råd og ikke tråkke noen på tærne, og ventet derfor til det var lovlig. Jeg skulle egentlig reist 26. juni og blitt her en måned sammen med datteren min. Da reisen ble kansellert, ble hun veldig lei seg. Derfor stakk vi ved første sjanse, og til nå har det vært veldig bra.

Spania er jo nå over grensen for røde land og FHI skal ta en ny vurdering denne uken. Hva tenker du om det? Er du forberedt på karantene ved hjemkomsten?

– Jeg har vært veldig opptatt av å følge regler og anbefalinger. Vi reiser hjem nå på lørdag, så forhåpentligvis rekker vi hjem før det eventuelt kommer en karanteneplikt. Det er veldig, veldig strengt her, med politi på alle hjørner. Absolutt alle bruker maske her, men karantene tar jeg hvis jeg må.

Hva med norgesferie? Var det et alternativ?

– Det er jo et litt rart spørsmål. Vi gjør jo kun det som er mulig, så hadde det ikke vært lov å reise, hadde vi blitt hjemme. Vi har allerede vært på en hytte vi leide litt utenfor Egersund, sammen med to andre familier. Det regnet fra vi kom til vi dro.

Nei, så uflaks!

– Uflaks er det vel ikke, det er norsk sommer. Hvordan er det i Norge nå?

Det har vært ganske grått den siste uken, altså.

– Haha, ikke sant. Her har det ikke vært en sky ennå, så det benytter man seg jo av. Jeg forstår folks bekymringer, men vi får jo lov å reise, så jeg skjønner ikke helt hvorfor noen mener at man likevel ikke bør dra. Er det lov, så er det lov, tenker jeg.

Les også: Norgesferien stopper ikke nordmenn fra å dumpe dyrene sine

Bærer sydenferien preg av koronaviruset? Eller er alt som før?

– Inne i byen er det mye folk. Jeg trodde ikke det skulle være så mange, men fra og med i går har absolutt alle gått med munnbind. Til og med her hvor vi bor, er det så strengt at vi må sprayes før vi skal bade, og bruke en annen utgang enn der vi kom inn. Vi må også ha munnbind inne på eget område, selv om det er gitter og gjerde rundt. Heldigvis kan vi ta av munnbindet når vi soler oss.

Haha, det hadde jo vært et kjipt skille å få.

– Ja, det kan du si.

Kjenner du på reiseskam?

– Ja, det har jeg gjort. Jeg synes aldri det er noe gøy at noen har negative ting å si om det jeg gjør. Jeg forstår dem litt, men jeg har en liten følelse av at det er gode gamle janteloven som spiller en rolle her. Folk tenker: hvorfor gjør han det, når ikke jeg kan. Jeg skjønner at folk er engstelige, og det er jeg også, men jeg måtte ned hit for å ta meg av en del ting med leiligheten.

Ja, for du eier en leilighet der nede?

– Ja, jeg er i leiligheten nå. Akkurat som en hytte på fjellet må ting vedlikeholdes i denne leiligheten også. Når vi kom ned hit, ble vi møtt av at sikringen på kjøleskapet hadde gått. Heldigvis hadde vi ikke mye i det, men det som var der var jo gammelt og ødelagt og luktet. Det er jo ting som alle vet at må vedlikeholdes og gjøres noe med. Det er ikke bare bare å ha et feriested. Jeg skal ikke ha noe sympati, men nå var det lov å reise, og derfor benyttet jeg sjansen. Det trengtes at jeg dro hit. Jeg tar koronaviruset på høyeste alvor og prøver å ta alle hensyn som må tas, så får jeg ikke gjort så mye mer enn det. Leiligheten ligger helt nede ved sjøen og akkurat nå tror jeg sjansen for smitte er lik null.

Hvor lang blir ferien?

– Vi får totalt ti dager her. Vi reiser forhåpentligvis hjem på lørdag.

Hva hvis dere blir stuck der nede da?

– Jeg skulle nesten til å si at ingenting hadde vært bedre, haha! Her har vi det jo helt fantastisk. Jeg må hjem med datteren min fordi hun skal til mammaen sin, så da er min ferie med henne over. Vi skulle jo egentlig vært her sammen i en måned, men så ble det ti dager istedenfor. Hadde det ikke vært for at ferien min med datteren min er over, og reiserådene fortsatt tilsa at det var lov å reise, så hadde vi blitt lenger. Det kan være at jeg reiser ned igjen hvis alt er i orden.

Kjørende i en cabriolet nyter både Ole, datteren og den nye valpen feriedagene.

Hva bruker dere dagene på?

– Til nå har vi bare gjort det vi vil. Vi har kjørt rundt i cabrioleten med åpent tak og fått luft i håret. Vi har med vårt nye familiemedlem ned hit, en litt voffs.

Å? Har dere fått hund?

– Ja! En liten pomeranian. Det er en liten valp, og jeg merker på ham at han synes dette er litt uvant, så vi prøver å holde han i skyggen og mest mulig inne. Vi har også vært mye i leiligheten, hvor vi heldigvis har en god terrasse. Også har vi fått massasje!

Åh, så deilig.

– Ja, jeg har noen kinesiske venner som masserer her, så de har kommet til leiligheten og gitt oss massasje. Med munnbind selvfølgelig. Ellers bruker vi tid på å spise god mat og bade.

Så, over til et par faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser lite og ingen bøker. Jeg er ingen leser, for å si det sånn. Men, jeg har jo en egen bok! Den heter Lukkøye. Det er boken om mitt liv som har betydd mest for meg.

Hvordan vil du oppsummere boken om deg?

– Det er en veldig god bok om meg og mitt liv og min familie. Bjørn-Erik Hanssen gjorde en fantastisk jobb med den boken. Han fulgte oss i mange år og spurte og gravde og gikk oss på nervene, men så kom han ut med en god bok. Igjen, bøker leser jeg lite av, men jeg klarte å snuble meg gjennom min egen bok for å godkjenne den.

Les også: Her lever ett av tre barn uten foreldre – nå truer korona

Hva gjør deg lykkelig?

– Det må være å gjøre andre folk lykkelig og å bidra for andre.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg har drevet med boksing fra jeg var liten gutt, så det var Mohammed Ali.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Du kan jo tippe en gang.

Æh, jeg vet ikke! At du ikke leser?

– Jeg misliker at jeg ikke er i den formen som jeg ønsker å være i. Jeg er tjukkere nå enn jeg pleier. Det er folk som kommenterer det, og det føles ikke godt. Jeg tror folk husker meg fra da jeg var i veldig god form og jeg skjønner at jeg ser annerledes ut nå, men det er jo aldri hyggelig å høre at man er tjukk.

Det er veldig spesielt å si, ja. Er det folk du kjenner?

– Både det og folk jeg ikke kjenner. Jeg pleide å tulle litt med pappa å si «Nei, nå er du blitt tjukk, pappa». Da svarte han alltid «Det å være tjukk kan jeg gjøre noe med, men å være tjukk i hodet, slik som du er, får du ikke gjort noe med». Det svaret bruker jeg selv nå, til de som kommer med kommentarer. Da får de seg en liten knekk, haha!

Hva gjør du når du skeier ut?

– Ja, da spiser jeg da vettu. Dessverre så er det blitt en stygg uvane for meg, men folk generelt bruker jo mat som et svar på lykke og kos.

Sikkert trøst også?

– Ja, ikke minst trøst. Som tidligere idrettsmann tenker jeg jo at mat er næring og noe du må ha i deg for å lykkes. Det er en del av idretten, men folk flest forbinder mat med kos. Jo mer god mat du spiser, jo mer vil du ha. Det kan jeg si av egen erfaring, i hvert fall. Å være på kostholdsdiett og slanking, det er vondt, altså.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det må være likhet for alle. Det burde være mer prioritert i samfunnet.

Er det noe du angrer på?

– Åh, jeg tenker tilbake til boksekarrieren min og angrer på alle de lure slagene jeg burde slått, men som jeg ikke slo. I boksing er det små marginer som skal til. Et par lure slag ekstra, så kunne jeg vært verdensmester.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg ville selvfølgelig stått fast i en heis med datteren min. Hun har det beste jeg har i livet, så hun kunne jeg stått fast i en heis med lenge. Da hadde det vært oss to og vi hadde kost oss, det blir ikke bedre enn det.