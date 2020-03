– Økt ungdomsbråk på Kvadrat

– Ungdomsbråk går i bølgedaler. Nå har vi en oppblomstring på Kvadrat, sier politioverbetjent Cecilie Heggli, avsnittsleder for forebyggende på Sandnes politistasjon.

Til RA sier Heggli at det finnes ulike grupperinger av ungdommer som samler seg på kjøpesenteret på Lura.

– Vi ser at unge ungdommer, noen nede i 12-årsalderen, som henger på senteret. De fleste oppfører seg fint, men noen lager også kvalm. Vi har meldinger på slåsskamper, knuffing og ufin oppførsel mot kunder og butikkansatte, forklarer Heggli.

– Vi har kontaktet en del foreldre. Noen foreldre er uvitende om hva barna deres gjør på senteret. Foreldre kan godt følge med på hva barna deres gjør på Kvadrat og hvem de er sammen med. Dette er ikke et fritidssenter for ungdom i 12-årsalderen, sier Heggli.

Nasking og slåssing

Seksjonsleder for forebyggende- og patruljeseksjonen, Bjørn Søyland, sier at politiet har fulgt ekstra godt med på situasjonen på senteret.

– Det har vært utfordringer, som nasking, tyveri, slåssing og uønsket atferd. Vi ser også flere yngre tenåringer, sier Søyland, som opplyser at politiet patruljerer oftere.

– Å vise igjen har en forebyggende effekt.

Søyland vil ikke kalle det tradisjonelle «gjenger», men ulike grupperinger.

– Noen ganger kan det tilspisse seg mellom dem. Plutselig har de noe uoppgjort seg imellom, sier seksjonslederen, som mener at politiet har situasjonen under kontroll.

– Men vi kommer til å opprettholde tiltakene med mer tilstedeværelse, sier han.

– Vi er enige med politiet at det er en negativ tendes. Kvadrat er et trygt sted å være. Men som ellers i samfunnet ser vi at ungdomsmiljøene blir tøffere, sier senterlederen.

Hjørnevik sier det er en del ungdommer som samles på senteret og at det har ført til økt nasking og tyveri.

– Spesielt har tyveri med ungdommer under 15 år økt.

– Mange ungdommer bruker senteret, og der mange ungdommer samles, kan det oppstå situasjoner og uro. Det er imidlertid viktig å påpeke at de aller fleste ungdommene som besøker oss oppfører seg fint, sier hun.

– På et senter med 4,5 millioner besøkende hvert år vil det alltid være tyveri og nasking, men dette er noe vi har fokus på hele tiden, sier Hjørnevik.

Tyveri-videoer

– Vi vet at det spres ulike «challenges» (utfordringer) på appen TikTok. Alt fra å lime mynter til bakken for å se når folk prøver å plukke dem opp, til mer alvorlige ting som opplæringsvideoer i butikktyveri, sier Hjørnevik.

– Denne trenden på sosiale medier bryter ned barrierer og terskelen for å bryte regler blir kanskje lavere. Derfor har vi valgt å øke innsatsen og slå ned på uønsket atferd og uro så tidlig som mulig.

Tiltakene

– Vi opplever at vi har god kontroll. og har den siste tiden økt vaktholdet, både sivilt og uniformert.

Kvadrat har vektere på jobb hele tiden. Senterlederen forteller at Kvadrat samarbeider godt med politiet.

– Vi har også startet et samarbeid med Ungdomsteamet i Sandnes kommune for å se på forebyggende tiltak, sier Hjørnevik.

Ungdomsteamet er et team i Barne- og familieenheten, under avdeling Psykisk helse barn og unge. Ungdomsteamet driver oppsøkende arbeidet der ungdommen i kommunen oppholder seg.

– Vi registrerer at det i vinterhalvåret har vært mye aktivitet på Kvadrat, med mange ungdommer som samles. Våre erfaringer er at dette i all hovedsak er positivt. Ungdommene trenger kjekke steder å samles og de alle fleste oppfører seg fint. Samtidig har vi også registrert at noen få har en oppførsel som går ut over det som er akseptabelt. Vår opplevelse er at senterledelse og politiet her tar nødvendige grep og kobler på aktuelle som kan bistå, deriblant Ungdomsteamet, sier teamansvarlig og foreldrekontakt Randi Nerheim til RA.

Er velkomne

Senterledelsen på Kvadrat vil ikke jage bort ungdommene.

– Vi ønsker ungdommene velkommen på Kvadrat. Det er viktig for alle ungdommer å ha noe positivt å bruke tiden sin på og i den alderen er det ofte venner som betyr noe. Da er det viktig at de har en trygg arena der de kan møtes og trives.

– Samtidig oppfordrer vi foreldre til å følge litt med på hva som rører seg blant ungdommene i dag, og snakke med dem. Det er kanskje det mest forebyggende tiltaket, sier hun.