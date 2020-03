Nytt tilfelle av koronasmitte i Stavanger

Den smittede har vært på forretningsreise i Nord-Italia. Vedkommende ble testet 3. mars, og positivt resultat forelå 4. mars. Den smittede er isolert hjemme sammen med samboer og barn, skriver Stavanger kommune på sine nettsider.

De skriver videre at kommunen fortløpende undersøker hvem som kan ha vært utsatt for smitte og opplyser om at 107 personer har blitt testet ved Stavanger legevakt den siste uken. Dagens positive prøve er den andre i kommunen.

LES OGSÅ: Slik forbereder kommunene seg på koronaviruset

Hyppig håndvask og hosting i albuekroken

Helsesjef Marit Anda i Stavanger kommune sier at kommunen arbeider i tråd med nasjonale føringer.

– Det er viktig at vi alle bidrar til å begrense smitte. Personer som har vært i områder med vedvarende smitte siste 14 dager eller i direkte kontakt med smittede, og har symptomer på luftveisinfeksjoner eller feber må ringe legevakten, sier helsesjefen til kommunen.

Helsesjefen minner om at hyppig håndvask og hosting i papir eller albukroken er svært viktig for å redusere smitte.

FHIs definisjon av mistenkte og bekreftede tilfeller, samt hva som er nærkontakter, finner du på FHIs nettsider.

De som oppfyller kriteriene og mistenker at de er smittet eller syke, skal ringe legevaktens koronatelefon 51 91 40 30.

Telefonen er bemannet av sykepleiere som vurderer om det er behov for at du tester deg for smitte. Åpningstiden er hver dag hele uken mellom kl. 09.00 – 22.00.

Har du spørsmål om det nye koronaviruset, og du ikke finner svar på nettsidene, kan du ringe 815 55 015.