Akkurat nå er det ikke så aktuelt med pass, ettersom folk flest ikke har mulighet til å reise på grunn av koronapandemien.

Politiet frykter at det kan bli en opphoping av folk som vil fornye passet når myndighetene åpner for reising igjen.

I en pressemelding ber Sør-Vest politidistrikt om å sjekke passet ditt. Dersom du har behov for nytt pass snart, oppfordrer politiet til å bestille time nå.

I løpet av høsten lanseres nye pass og ID-kort. Det vil skje henholdvis i oktober og november.

Ifølge politiet vil innføringen påvirke pågangen og kapasiteten ved passkontorene.

– Det er viktig å presisere at passet du har i dag, eller det du eventuelt fornyer før de nye passene blir lansert er gyldig frem til utløpsdato. Du trenger altså ikke å bestille enda et nytt pass etter at de nye blir lansert i oktober, dersom du allerede har et pass som er gyldig. Når det gjelder ID-kort er dette et dokument som kan brukes som identifikasjon i for eksempel banken eller posten, eller som et reisedokument i EØS-området. Det er imidlertid valgfritt å ha et nasjonalt ID-kort, forklarer lokal innføringsansvarlig for nye pass og ID-kort i Sør-Vest politidistrikt, Kjetil Optun.

