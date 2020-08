Nytt barnehageår: Dette må du vite

I forbindelse med nytt barneahgeår - samtidig som koronapandemien truer - går Stavanger kommune ut med sine føringer for høsten.

Barnehagene har drevet på gult smittenivå siden juni. De aller fleste barnehagene i Stavanger praktiserer ordinære åpningstider på gult nivå.

** Barnehagebarn, elever og ansatte må ikke lenger være hjemme til de har hatt én symptomfri dag etter luftveisinfeksjon. Det holder at allmenntilstanden er god hos barn og elever, og at ansatte ikke lenger har symptomer.

** Noen barn, særlig de under 10 år, kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen eller på skolen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.

** Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.

** Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen eller på skolen. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.

** Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen/på skolen såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.

** Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende retningslinjer. Ved positiv koronatest følges egne retningslinjer.

Det er tilstrekkelig at foresatt(e) vurderer at barnet er tilbake i god allmenntilstand, legeerklæring er ikke nødvendig selv om barnet etter en gjennomgått luftveisinfeksjon har restsymptomer som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste.

