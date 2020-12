Nye SUS tildeler basebygg-kontrakt

Kontrakten er verdt 26,5 millioner kroner.

Basebygget skal huse luftambulansetjenesten og deres personell, mellom helikopterdekket og akuttmottaket.

I tillegg skal det være fasiliteter for oppbevaring og reparasjon og service på helikoptre. Det skriver Helse Stavanger i en pressemelding mandag.

– Vi syns det er fint å ønske en ny entreprenør velkommen inn på byggeplassen for Nye SUS og bli en del av «familien». Oppstart av arbeidene blir august 21, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS.

Basebygget er sentralt for å kunne betjene det nye universitetssykehuset med luftambulanse og en viktig del av det akuttmedisinske tilbudet.

– Dette er en flott førjulsnyhet for oss, der vi helt klart gleder oss over å ha et stort oppdrag i ordreboken inn i et nytt år. Nå ser vi frem til å komme i gang med å planlegge arbeidet, slik at vi får god gang på gjennomføringen, sier Harald Aarsland, daglig leder i HAKO Total.

Han regner med at denne kontrakten sikrer 6-10 arbeidsplasser for selskapet gjennom 2021.

– Nå har vi sikret arbeidsplasser fremover og tar fatt på oppdraget med prosjektering, koordinering og planlegging sammen med teamet til Nye SUS, sier Aarsland.

