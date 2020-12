Nye SUS har signert avtale om pasientløftere

Nå har Helse Stavanger HF/SUS signert kontrakt med selskapet Etac AS om leveransen.

– Vi har avtalt med Etac AS at de skal levere takmontert skinnesystem, pasientløftere og pasientvekter til Nye SUS, til en samlet pris på 5,25 millioner kroner inkludert mva, sier Ove Nordstokke, prosjektleder utstyrsanskaffelser for Nye SUS i en pressemelding.

Etac skal levere tre ulike løsninger for pasientløfter. Den ene skal monteres i en enkeltskinne i taket, den andre skal ha skinnesystem med travers og den tredje skal ha skinnesystem med travers og overgang til bad. I tillegg planlegges det med gjenbruk av utstyr som brukes i dagens sykehus.

– Nå starter vi samarbeidet med Nye SUS på prosjektering, koordinering og planlegging av denne leveransen. Vi ser frem til å samarbeide med byggeprosjektet for å sikre at pasientløfterne blir levert på en god måte, sier Glenn Kjær, daglig leder i Etac AS.

LES OGSÅ: Slik har det gått med noen av aktørene som åpnet under pandemien (+)

Gjør jobben enklere

Etac skal også levere takmonterte pasientløftere til treningssalen for fysioterapi på SUS, CT-rom, verksted, undersøkelses- og behandlingsrom og akuttmottaket.

– Vi ser at den tekniske løsningen fra Etac gjør jobben enklere for våre medarbeidere som skal betjene pasientløfteren, og at brukervennligheten blir vurdert som svært god, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS i pressemeldingen.

Ifølge pressemeldingen fra nye SUS tilbyr Etac en god opplæringsplan for personalet som skal betjene løfteren.

De ble samlet vurdert til å ha den beste løsningen for Helse Stavanger/Nye Stavanger universitetssjukehus.