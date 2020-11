Torsdag 26. november fikk tre personer i Stavanger påvist covid-19:

* Mann i 40-årene, reiserelatert

* Mann i 50-årene, reiserelatert

* Mann i 40-årene, nærkontakt

Stavanger kommune har nå samlet oversikten over smittede dag for dag på sine hjemmesider. Der finnes også totaloversikter og månedsoversikter for smittede i kommunen.

