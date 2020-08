Nybø: Reiselivs-krisen er den nye normalen - NHO Rogaland raser

Statsråden var på besøk hos aktører innen reiseliv og restaurantbransjen i Bergen for å høre hvordan det har gått siden koronarestriksjonene ble innført 12. mars. Nybø var klar på at det ikke kommer nødhjelp med det første, melder NRK.

Nybø hadde ikke med seg midler til reiselivet på besøket i Bergen, men besøker bedrifter i hele landet for å få oversikt over situasjonen.

Mens aktører i bransjen ba næringsministeren om en kompensasjonsordning slik at de kan overleve fram til neste sommer, ber Nybø aktørene være kreative og finne nye løsninger.

– Dette er den nye normalen, og vi må finne ut hvordan vi skal leve med den, sier statsråden.

Hun mener permitteringsordningen var det viktigste tiltaket for reiselivsordningen, og forteller at regjeringen nå skal se på om det er behov for forlengelse av ordningen.

Nærings- og fiskeridepartementet presiserer i en epost til NTB fredag at statsråden er godt innforstått med at det er snakk om en krise, men at poenget hennes er at dette er en situasjon næringen vil måtte venne seg til.

NHO Rogaland: Useriøst og provoserende

Direktør i NHO Rogaland, Tone Grindland, reagerer på Nybø.

Grindland kaller uttalelsen for useriøs, overraskende og provoserende.

– Det er en utrolig passiv inngang i det som er en svært alvorlig situasjon. Reiselivet i Rogaland reagerer sterkt på uttalelsene til næringsministeren og vi står i fare for å miste hundrevis av arbeidsplasser, sier Grindland til RA.

I Rogaland vurderer én av fen bedrifter oppsigelser, ifølge en NHO-undersøkelse.

Omsetningen i reiselivet falt med 50 prosent i juli sammenlignet med i fjor. Reiselivet står uten tvil midt i en krise, mener Grindland.

– NHO har tidligere pekt på at den økonomiske krisen er dyp og vil være langvarig – det er hevet over enhver tvil at dette er en krise både i Norge og i verden.

Raser mot passiv linje

Geir Pollestad (Sp), som leder Stortingets næringskomité, kaller Nybøs linje overraskende passiv.

– Jeg vil i dag sende et spørsmål til næringsministeren og be henne komme med økonomiske tiltak. Jeg blir veldig overrasket om Frp, H, KrF og V i næringskomiteen er enig i statsrådens passive linje, skriver Pollestad til NTB.

Også Arbeiderpartiets reiselivspolitiske talsperson Åsunn Lyngedal reagerer kraftig på Nybøs uttalelser.

– Hun sier at en næring med 170.000 årsverk må klare seg selv i den verste krisen den har vært borti. Det er det motsatte av aktiv næringspolitikk, sier Lyngedal til NTB.

Hun mener Nybø har gitt blandede signaler til næringen, ettersom hun tidligere har sagt at de skulle komme tilbake til saken etter ferien.

Sammenligner med andre næringer

Lyngedal sammenligner uttalelsen til reiselivsnæringen med det som har skjedd i andre næringer de siste ukene.

– Abid Raja har ikke sagt «dette er den nye normalen» til kulturnæringen. Jeg skulle likt å se norske politikere si det til oljenæringen, sier hun.