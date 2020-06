Ny daglig leder ved Rogaland Kunstsenter

I en pressemelding har styret ved Rogaland Kunstsenter gleden av å presentere deres nye daglige leder.

– Jane Sverdrupsen er engasjert, selvstendig, nysgjerrig og lyttende i møte med kolleger og samarbeidspartnere. Hun har god erfaring med faglig ledelse og administrasjon, og har gjennom en rekke prosjekter vist stor gjennomføringsevne, skrives det i pressmeldingen.

I pressemeldingen kommer det fram at utslagsgivende for ansettelsen har vært Sverdrupsens brede erfaringsgrunnlag, faglige tyngde, tydelighet og visjon for Rogaland Kunstsenter.

Jane Sverdrupsen er født i 1979, og er kunstner, kurator og koordinator som stort sett har hatt sitt virke i Bergen der hun har opparbeidet et bredt nettverk innenfor norsk kunstmiljø.

– Sverdrupsens erfaring fra kunstutdanning, kuratoriske prosjekter, KIOR-prosjekter, og ikke minst kunstfaglig og organisatorisk arbeid ved Fakultet for kunst, musikk og design er kvaliteter Rogaland Kunstsenter setter stor pris på, skriver kunstsenteret i pressemeldingen.

Kunstpraksis i sentrum

Jane Sverdrupsen ser fram til å ta fatt på arbeidet som ny leder for Rogaland Kunstsenter med entusiasme.

– Det blir spennende å returnere til Rogaland etter mange års fravær, og anvende erfaringen jeg har opparbeidet i mellomtiden til å tjene hele fylkets kunstscene. Jeg ønsker å videreutvikle RKS som kunstnernes egen arena for formidling av samtidskunst og kunsthåndverk, sier hun.

Hun forteller at det er kunstpraksis og faglig kvalitet som vil stå i sentrum.

– Rollen kunstsenteret har som sentral ressurs for både kunstnere og offentligheten i regionen vil jeg ivareta gjennom å fasilitere dialog og kunnskapsutveksling på både lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Aktiviteten fremover vil være tuftet på en utforskende og åpen tilnærming til kunstneriske diskurser, samt finne nye måter å engasjere publikum til å ta del i RKS sine aktiviteter, sier hun i pressmeldingen før hun fortsetter.

– Til sist vil jeg nevne det som vil skje først: å bli godt kjent med enda flere av de spennende kunstnerne som holder til her og arbeidet deres. Det vil bli en glede å samarbeide med dem i tiden som kommer.

Jane Sverdrupsen vil starte opp i slutten av august 2020.