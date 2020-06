NRK: ONS har fått varsel om massesøksmål – kommer med refusjonstilbud

Kluge Advokatfirma har på vegne av bedriftene Framo, Clampon, Niras, Fourphase, Ellingsen Systems, Krohne Norway og Coast Central Base nå sendt et varsel om søksmål mot Stiftelsen ONS i Stavanger, skriver NRK Rogaland.

Kanalen siterer videre et brev sendt til ONS, hvor det blant annet står at advokatfirmaet bestrider at ONS ikke hadde tid til å tilpasse seg situasjonen, og «derigjennom begrense tapet for utstillerne». Saksøkerne mener at kanselleringen innebærer et forsettlig avtalebrudd fra ONS' side:

«Selv om dette søksmålsvarselet inngis på vegne av syv konkrete utstillere, er det allerede nedlagt et betydelig arbeid for å avklare om det kan være aktuelt for flere å fremsette tilsvarende krav. Så langt skal ca. 120 utstillere ha formidlet at de støtter oss i sakens anledning. Av samme grunn vil det bli lagt opp til et gruppesøksmål mot stiftelsen», siterer NRK fra brevet.

Kom med mottilbud

Ifølge NRK ble brevet sendt til ONS på tirsdag. ONS skal ha kommet med mottilbud samme kveld.

Nå tilbys utstillerne valget mellom å få refundert 55 prosent av det de har betalt inn, eller få dekket 70 prosent av avgiften til neste energimesse i 2022, skriver de.

– Nå har vi fått bedre oversikt over totaliteten etter avlysningen. I tillegg måtte det nye tilbudet styrebehandles, og vi har hatt møte med olje- og energiminister Tina Bru for å forhøre oss om mulige støtteordninger, sier Kommunikasjonssjef Maiken Ree i ONS til NRK.

Hun avviser at mottilbudet kom som svar på varsel om søksmål, og sier stiftelsen har jobbet med et tilbud i lang tid.

Geir Helgesen, markedssjef i Framo og en av initiativtakerne til søksmålet sier til kanalen at det er ironisk at ONS har sagt at alle pengene er brukt opp, og så finner de plutselig penger likevel. Samtidig synes han det er gøy at ONS begynner å komme dem i møte, sier han til NRK.

På spørsmål fra NRK om de er fornøyde nå, svarer Helgesen at de på ingen måte er fornøyde.

– De beholder fremdeles 45 prosent av pengene våre, så dette er langt fra det tilbudet vi ønsker oss. Vi skulle deltatt på tolv messer i år rundt i hele verden. Alle de andre har tilbudt mellom 85 og 100 prosent refusjon. ONS sitt tilbud er ikke i nærheten, sier han til NRK.

Venter på forklaring

Årets ONS skulle vært avholdt mellom 31. august og 3. september. Ifølge NRK har stiftelsen så langt tilbudt halv pris på energimessen i 2022, men ingen refusjoner. Men nå er altså tilbudet økt.

Ifølge kanalen melder ONS at utstillerne vil motta en e-post 10. juni. Der vil de få frist til 1. juli med å bestemme seg for hva de vil gjøre. De som velger delvis refusjon vil få pengene tilbakeført raskt, skriver kanalen.

Advokat Jan Magne Isaksen i Kluge Advokatfirma som representerer saksøkerne sier til NRK at de har registrert uttalelsen om at det nye tilbudet ikke skal være foranlediget av søksmålsvarselet, og at de samtidig venter på en forklaring på stiftelsens rettslige standpunkt.