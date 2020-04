Nordic Edge blir helt digital konferanse

Nordic Edge har siden starten arbeidet for omstilling og innovasjon. Nå står organisasjonen, som resten av verdenssamfunnet brått inne i den største moderniseringsprosessen noensinne.

– Nå utfordrer vi oss selv på å praktisere det Nordic Edge arbeider for. Vi skal bruke teknologi på en ny måte, men jeg er trygg på at dette skal bli en fullverdig opplevelse for deltakere og foredragsholdere, sier direktør for Nordic Edge Expo, Mona Vervik, i en pressemelding.

Korona-bråstopp

Denne våren fikk samfunnet en uforutsett bråstopp. Hverdagen ble snudd på hodet, bybildet verden over ugjenkjennelig og utfordringene til nasjonale og lokale myndigheter større enn noen gang.

Det har blant annet ført til at digitaliseringen har akselerert og at kravet til næringsutvikling og omstilling er øverst på agendaen.

Internasjonalt arrangement

Nordic Edge Expo har de siste fem årene samlet akademia, start-up miljøer, privat- og offentlig sektor til det som har blitt Nordens viktigste møteplass for smarte byer og samfunn.

Det er en arena for byer på tvers av Norden til å få ny innsikt, dele utfordringer, knytte nettverk og møte løsningsleverandører.

– Tradisjonen tro skal vi i samarbeid med partnere fra inn- og utland avholde et internasjonalt arrangement for framtidens byer og lokalsamfunn, også i år, sier Vervik, og deler noen av planene for arrangementet:

* Fra forskjellige scener i Norden og ellers i Europa vil det leveres aktuelle foredrag på direkten.

* Interaktive sesjoner vil flyttes til det digitale rom med muligheter for dialog og meningsutveksling.

* En arena for å dele erfaringer, finne nye samarbeidspartnere og produkter og tjenester som kan effektivisere og forbedre samfunnene vi bor i.

