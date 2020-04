Det kommer fram i NHOs nye barometer gjennomført blant medlemsbedriftene torsdag og fredag denne uken.

17 prosent av bedriftene svarer at de planlegger oppsigelser, opp tre prosent fra forrige undersøkelse i starten av måneden.

– Flere bedrifter forbereder seg på å si opp noen ansatte for å sikre at bedriften er levedyktig i et lengre perspektiv, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til Aftenposten.

26 prosent melder at de har likviditetsproblemer, mot 31 prosent sist.

Færre ser også en reell risiko for konkurs, hvor det har gått ned fra 28 prosent til 22 prosent.

Almlid mener økt positivitet kan tyde på at kompensasjonsordningene fungerer.

– Færre frykter konkurs. Tallene viser at flere tror at de kommer gjennom dette. Det tyder på at bedriftene tror ordningene vil hjelpe, sier han.

