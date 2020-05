Nærmer seg slutten for hovedopptak i barnehage

Stavanger kommune skriver i en pressemelding at fram mot 1. juni sender kommunen ut de siste tilbudsbrevene om barnehageplass. Alle søkere med rett på plass fra høsten av skal motta tilbud senest 31. mai.

– Nå mot slutten av hovedopptaket vil enkelte få tilbud i en annen barnehage eller kommunedel enn de har søkt i. Det skyldes at kommunen har nok barnehageplasser samlet sett, men for få plasser i enkelte barnehager og kommunedeler, skriver kommunen på sine nettsider.

Anbefaler å takke ja

Fram mot høsten forekommer det ofte endringer og bytter som kan åpne for at man får innvilget bytte til ønsket barnehage. Derfor anbefaler Stavanger kommune at man takker ja til plassen man har fått og står på venteliste videre til ønsket barnehageplass.

– Dersom man takker nei, er ikke kommunen pålagt å gi et nytt tilbud, står det i pressemeldingen.