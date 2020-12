Nedgang i boligprisene i november

Stavanger har dermed hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Trondheim (+1,3 prosent), Oslo (+1,2 prosent) og Bergen (+0,9 prosent).

Det viser fersk månedsstatistikk for november fra Eiendom Norge.

Svakest av storbyene

I Stavanger har boligprisene steget med 4,2 prosent de siste tolv månedene. Det er svakere enn i Oslo (+10,4 prosent), Bergen (+7,5 prosent) og Trondheim (+6,8 prosent).

På landsbasis falt boligprisene falt med 0,1 prosent i november. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent.

Boligprisene i Norge sett under ett er nå 7,8 prosent høyere enn for ett år siden.

– Utviklingen i boligmarkedet i 2020 har vært mye sterkere enn de fleste så for seg ved inngangen til året og i mars/april i forbindelse med korona-utbruddet. Ved utgangen av november er 12 måneders veksten på 7,8 prosent, og oppgangen er bredt forankret over hele landet. Selv Stavanger, som gjennom mange år har hatt et fall i boligprisene, vil slik det står nå få en oppgang i boligprisene i 2020, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Høyere omsetning, lengre salgstid

Det har i november blitt solgt 452 boliger i Stavanger Det er 13,0 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2019. Hittil i år er det solgt 4668 boliger i Stavanger.

Det er 6,4 prosent flere enn tilsvarende periode i fjor.

Det har i november blitt lagt ut 337 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 2,4 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2019.

Hittil i år er det lagt ut 4757 boliger i Stavanger. Det er 4,8 prosent færre enn tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 63 dager.

– Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 47 dager i gjennomsnitt, opplyser Eiendom Norge i en pressemelding.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.275.000,-

