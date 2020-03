Navs IT-system har sperringer som gjør at utbetalinger ikke blir godtatt hvis de bryter med forutsetningene i folketrygdloven. Da sendes ikke pengene ut, skriver Nationen.

Det betyr at hvis en saksbehandler i Nav forsøker å sende ut dagpenger tre dager etter at en arbeidstaker ble permittert, så vil ikke det gå. Bakgrunnen er at det egentlig er arbeidsgiver som skal betale permisjonen. Det var et av krisetiltakene Stortinget innførte torsdag.

Lånekassen kan overta oppgaver

Det kan bety store forsinkelser i utbetalingen av dagpenger i tiden fremover. Folk som forventer å få utbetalt penger i april, risikerer å måtte vente til juni, opplyser en Nav-ansatt til avisen.

– Nav jobber på spreng med sine systemer, så prøver vi å finne andre veier som ikke belaster Nav-systemet unødvendig, sier medlem av finanskomiteen Ola Elvestuen (V).

En av løsningene som vurderes, er at deler av utbetalingene ikke går gjennom Nav-systemet, men andre kanaler. Det kan bety at løsningene for studenter med deltidsstillinger går gjennom Lånekassen fremfor Nav.

Systemet er 40 år gammelt

Nav mottok 104.300 søknader om dagpenger tirsdag og onsdag denne uken. Nesten alle søknadene kommer fra folk som er blitt permittert av sin arbeidsgiver.

Navs IT-direktør opplyser at deler av Navs IT-system er 40 år gammelt, mens andre deler er toppmoderne.

– Flere av de områdene som treffes nå, som søknad om dagpenger og sykepenger, treffer systemer i begge kategorier. Vi jobber nå med å vurdere hvordan vi kan realisere de endringene Stortinget vedtar, sier Navs IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe til NTB.