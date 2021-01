Nå står over 10.000 personer helt uten jobb i Rogaland

I løpet av den siste måneden har det vært en økning i antall personer helt uten arbeid i Rogaland, opplyser Nav Rogaland i en pressemelding.

Ferske tall fra Nav viser at 10.343 personer står helt uten jobb i fylket per 12. januar. Det er en kraftig økning sammenlignet med desember i fjor, da 8965 ikke hadde jobb.

Totalt er 16.468 personer registrert som arbeidssøkere hos Nav Rogaland, opplyser de i pressemeldingen.

– Det er vanlig at arbeidsledigheten øker i januar. Dette henger sammen med naturlige sesongvariasjoner, som at prosjekt blir avsluttet ved årsskiftet. Årstiden gjør også at det kommer inn permitteringer i bygg- og anleggsbransjen. Likevel viser økningen vi ser til nå i januar at de nasjonale og regionale smitteverntiltakene påvirker arbeidsledigheten i stor grad, sier Anneline Teigen, assisterende direktør i Nav Rogaland.

Videre sier hun at Nav følger nøye med på utviklingen i arbeidsmarkedet.

– I november i fjor så vi en umiddelbar økning i arbeidsledighet da nye restriksjoner fra styresmaktene ble innført. Den samme trenden ser vi nå også; skjenkestopp og andre restriksjoner for å hindre smittespredning har ført til at bedrifter har måttet permittere sine ansatte, sier Teigen i pressemeldingen.

Flest arbeidsledige i Stavanger

Det er også en betydelig nedgang blant personer som står registrert med delvis uten arbeid. 5075 personer er registrert delvis uten arbeid i Rogaland, noe som er 1122 færre personer enn i desember.

– Det er grunn til å tro at nedgangen vi ser hovedsakelig er personer som tidligere har jobbet i stillingen de har, men som nå står helt uten arbeid, sier Teigen.

Av kommunene i Rogaland er det Stavanger som har høyest arbeidsledighet, hvor 4,8 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid. Sola, Sandnes og Haugesund har henholdsvis 4,5 prosent, 4,4 prosent og 4,3 prosent.

– Arbeidsledigheten øker mest i byområdene og særlig i kommunene på Nord-Jæren, men vi ser en økning i alle kommuner i Rogaland, sier Teigen i pressemeldingen.