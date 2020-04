FHI kom torsdag med nye kriterier for hvem som kan teste seg for koronaviruset.

Nå kan alle med symptomer testes, men de må ringe legen først.

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet, starter kommunene nå testing av alle med mistanke om Covid-19. Mistanke vil fremdeles i hovedsak si feber, hoste eller tung pust.

Personer med milde symptomer bør holde seg hjemme og se an formen i to dager. Dersom symptomene ikke går over, tar en kontakt med fastlegen - som vil vurdere om du skal testes ved luftveislegevakten. Det melder luftveislegevakten i en pressemelding torsdag.

På kveldstid og i helgene er det legevakte som skal kontaktes, på 116 117.

Luftveislegevakten minner om at ingen må møte opp uten avtale.

Har du symptomer, ikke gå på jobb, skole eller barnehage.

Personer som er alvorlig syke skal fremdeles kontakte fastlege eller legevakt for helsehjelp.

Mennesker i risikogruppen skal kontakte fastlege for vurdering av testing.

Det kan ta opptil tre døgn før svaret på en koronatest er klar.

Testkriterier i prioritert rekkefølge:

1. Pasient med behov for innlegging.

2. Pasient/bebuar i sjukeheim eller annan helseinstitusjon.

3. Tilsett i helsetenesta med pasientnært arbeid.

4. Person over 65 år, eller vaksen med underliggande sjukdom.

5. Person som er i karantene pga nærkontakt til eit bekrefta tilfelle av covid-19, eller etter reise.

6. Tilsett, barn eller elev i gjenåpna barnehage, skule eller skulefritidsordning.

7. Andre med mistenkt covid-19.