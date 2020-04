Styreleder Ellen Espedal i Rogaland Rideklubb, her sammen med familiens hest Quireo, er glad for at det ser ut til at Rogaland Rideklubb får beholde relativt sentralt beliggende arealer mellom Sørmarka og Grannes. Formannskapet behandler saken torsdag ettermiddag. Foto: Stein Roger Fossmo