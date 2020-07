Michelin-utdeling i Stavanger

Stavanger fikk sin første restaurant med Michelin-stjerne i 2016, da Re-Naa fikk én stjerne. I febuar i år fikk Re-Naa og Sven Erik Renaa sin andre stjerne.

I 2017 fikk Sabi Omakase med Roger Asakil Joya én stjerne.

Nå skal Stavanger selv være vertsby for den nordiske utdelingen i februar 2021. Utdelingen skal være i Stavanger konserthus 8. februar.

Det er ikke tvil om at arrangementet vil sette Stavanger enda tydeligere på kartet.

Det er Region Stavanger sammen med Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Stavanger konserthus som er partnere i arrangementet.

Nyheten kommer under Gladmat i Stavanger. Matfestivalen måtte endre måten å jobbe på da reiserestriksjoner og smittevernregler ble et faktum i vår. Fremdeles er fokuset gode råvarer og det å fremme gode restauranter som gir gode matopplevelser.

Til tross for reiserestriksjoner og vanskelige tider i restaurantbransjen roser sjefen for Michelin-guiden, Gwendal Poullennec, råvarene og restaurantene som bidrar med smaksopplevelser til både festival og stjernedryss.

– Jeg er veldig glad for at Gladmat arrangeres i år, selv om det vil arrangeres på en annen måte enn tidligere. Men jeg er overbevist om at det hele tiden vil være med på fokus på å oppdage og gjenoppdage de beste produktene og råvarene, sier Gwendal Poullennec som er sjef for Michelin-guiden i en pressemelding.

Region Stavanger og partnerne overtar nå stafettpinnen som neste års vertsby for den nordiske Michlin-guiden.

– For oss som arrangør blir det en ekstra viktig leveranse, og det er en tillitserklæring om at de er trygge på at Stavanger-regionen kan levere et trygt og godt arrangement, sier reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger.

For Gladmats festivalsjef Maren Skjelde er det å samarbeide med Guide Michelin om å sette hele verdikjeden for mat og råvarer på kartet en unik mulighet.

– Det er jo stor stas at Guide Michelin har oss i Gladmat, Norge og Stavanger på radaren. Jeg vet mange internasjonale gjester fra matindustrien hadde ønsket å være her i år, men når situasjonen er som den er så ser vi frem til å ønske både guide Michelin og andre velkommen på nyåret, sier Skjelde.