Med hjelpende hånd til matbransjen

Utbruddet av koronaviruset skaper en utfordrende situasjon for matbransjen, og lokale matleverandører blir nå sittende med fulle varelagre. Dette er lagre med stor økonomisk verdi, men grunnet kort holdbarhet på varene står nå matleverandørene i fare for å måtte kaste maten, og med det tape mye penger.

Kjøper varelagre

Det kommunale foretaket Stavanger byggdrift, som blant annet er ansvarlig for å produsere og levere mat til flere av kommunens sykehjem, kantiner og barnehager, utfordret kommunen og deres leverandører til en matdugnad. Matdugnaden går ut på at leverandørene gir kommunen, i en kort periode, lov til å kjøpe mat fra andre leverandører enn hva som er kontraktsfestet. Kommunen skal prioritere å kjøpe varer med kort holdbarhet, og målsetningen er å redusere matbransjens økonomiske tap, samtidig som det skal redusere matsvinn.



Leder for kantine og storkjøkken i Stavanger byggdrift Magne Christensen ser på dette som et samfunnsansvar, og som et grep for å holde den lokale matindustrien flytende.

– Vi må alle tenke på hvordan vi handler nå. Ellers vil vi ha færre valgmuligheter om ikke så lenge, sier han.

Samlet matbransje

Christensen forteller at de prioriterer å kjøpe varer med kort holdbarhetstid, og at de hver dag får en liste fra leverandørene med varere som må ut raskt. I den anledning skryter han også av leverandørene, som på kort tid har endret på eksisterende avtaler, for å muliggjøre denne ordningen.

– Leverandørene vi har vært i kontakt med har vært solidariske, og alle har sagt ja, før du har blitt ferdig med spørsmålet, sier Christensen.

Mye av driften til Stavanger byggdrift er lokalisert på sentralkjøkkenet på Stokka. For å møte det økende behovet for matproduksjon har det i tillegg blitt satt opp et nytt storkjøkken i Stavanger forum, hvor nylig permitterte kokker fra restaurantbransjen i Stavanger nå tilbereder mat til Stavangers kommunale tjenester. Christensen forteller om en samlet matbransje som ønsker å være med å bidra i det felles arbeidet med å takle utfordringene som kommer som følge av virusutbruddet, og holde den lokale matbransjen i live.

– Det er utrolig mange mennesker som blir berørt av dette, og det er veldig fint å se at alle står sammen, avslutter han.