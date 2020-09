Måtte betale overlastgebyr på 13.250 kroner

Statens vegvesen avholdt en trafikkontrollen på E39 ved Krossmoen kontrollstasjon torsdag 03.09.2020. De konsentrerte seg om dokumentkontroll, teknisk tilstandskontroll, kjøre- og hviletidskontroll, vektkontroll og lastsikring.

Dokumentkontrollen viste ingen mangler, men det ble avdekket tekniske mangler på tre kjøretøy. Resultatet ble kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

– En transportør/bileier fikk pålegg om å skifte om til dekk som har høyere lasteindeks på foraksel. Dekkene som sto på bilens foraksel var godkjent for vekt opp til 9.000 kg mens forakselen var godkjent for vekt opp til 10.000 kg. Da aktuell vekt på kontrolltidspunktet var under 9.000 kg kunne transporten fortsette, men det må skiftes til godkjente dekk innen kort frist, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

De aller fleste kjøretøy som var innom kontrollplassen ble kontrollveid, og det var en kjøretøykombinasjon som var overlastet. Resultatet ble overlastgebyr på 13.250 kroner som måtte betales på stedet da transportør/kjøretøy var utenlandsk. Det måtte i tillegg lastes om gods for å komme innenfor lovlige vekter.

– En fører fikk kjøreforbud på grunn av kjøring med sikthindrende gjenstander i frontvindu. Gjenstandene måtte fjernes før videre kjøring, skriver Statens vegvesen.

Videre i pressemeldingen opplyses det at kjøre- og hviletidskontrollen viste ett brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, og at dette resulterte i skriftlig advarsel til føreren.

Antall tungbiler over kontrollplass var 97, og antall kontrollerte tungbiler var 14.