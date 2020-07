Jorunn Mæland var bekymret for at det tradisjonsrike bruktmarkedet på Nytorget skulle forsvinne når nye Nytorget bygges. Nå kan Arbeiderpartiet og MDG forsikre innbyggerne om at bruktmarkedet skal bestå, enten innendørs, utendørs og muligens helårlig. Palleparken som preger Nytorget nå skal bort til høsten. Foto: Arne Birkemo