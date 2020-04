Hvem: Marit Johanne Anda (53)

Hva: Konstituert helsesjef i Stavanger kommune.

– Hvordan jobber Stavanger kommune med å få kontroll på koronakrisen?

– Vi forholder oss til vedtak om blant annet restriksjoner og smittevernråd som kommer fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, og andre sentrale myndigheter. Vi har et regionalt samarbeid på tvers av nabokommunene, både på det politiske og det medisinske plan, slik at ikke alle sitter og planlegger på hver sin tue. Stavanger er en stor kommune, og det er mange som jobber med dette nå. Hvis det tar av og det blir mange syke blant innbyggere og ansatte i blant annet helsevesenet, må vi vite hvordan vi skal komme oss gjennom dette.

– På hvilken måte tror du denne krisen kan påvirke Stavanger?

– Jeg vet ikke så mye mer enn alle andre ennå, men nå som vi har stengt ned så mye i samfunnet, så er vi bekymret for de sårbare gruppene. Hele samfunnet er i en langsom funksjon, og vi er påvirket på alle områder. Dette er vanskelig, og det finnes ingen enkel fasit for å løse situasjonen. Derfor er det viktig at man er lojal mot de råd som kommer fra myndighetene, som er basert på grundige vurderinger.

– Du er helsesjef i Stavanger kommune. Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?

– Akkurat nå når koronaviruset herjer går det mye i å holde oversikt og bidra på ulike arenaer. Det kan være alt fra smittesporing, organisering og planlegging til å få informasjon om korona ut til innbyggerne.

– Hvordan har din arbeidsdag endret seg?

– En del av arbeidsoppgavene som ikke er like akutte har vi blitt nødt til å sette til side nå. Selv om de likevel må gjøres, så kanaliseres mange av dagens arbeidsoppgaver mot korona.

– Har det vært mye jobb i det siste?

– Det har vært veldig hektisk den siste måneden. Nå er det lite testing, og vi har hatt færre pasienter som har testet positivt på viruset, så det kan virke som at restriksjonene virker. Samtidig hører vi fra fastleger at det er færre pasienter på legekontorene, og det bekymrer meg litt. Det er viktig å holde kontakten med fastlegen og gå på legetimer om det er nødvendig, og det er viktig at vi ikke neglisjerer ting fordi man er redd for å gå ut av huset.

– En del strenge tiltak har blitt innført. Ser man allerede nå at disse tiltakene har hjulpet situasjonen?

– Vi får ikke testet alle, så vi vet ikke hvor mange som eventuelt er smittet akkurat nå. Men, vi vet hvor mange som legges inn og hvor mange som er på respirator, og det kan se ut til at det flater ut. Det er veldig bra.

– Det kan hende at noen innbyggere fortsatt er stresset eller redde for situasjonen. Hva vil du si til dem?

– Ikke glem å leve, selv om man skal ta visse forholdsregler. Følg retningslinjene fra myndighetene, og ta kontakt med folk via telefonen. Jeg tror det er viktig og bra å ha noen å snakke med i disse tider.

– Du har flere år med erfaring som lege. Har du opplevd lignende før?

– Nei, ikke slik som dette. I 2009 herjet svineinfluensaen, men vi hadde vaksine, og det viste seg å ikke være så farlig som det så ut til i starten. Dette er helt utenom det vanlige for alle.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har ikke lest mye i det siste, for det har det ikke vært tid til. Det må bli «Fange i natt og tåke» av Trygve Bratteli som har betydd mest.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Hvis familien min har det bra – da har jeg det bra. Det er det viktigste. Ellers er salsa og latinamerikansk musikk noe som gjør meg glad.

– Hvem var din barndomshelt?

– Jeg drev med friidrett da jeg var yngre, så det må bli Grete Waitz.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det avhenger av når du spør meg. Når det er travelt så kunne jeg sikkert vært flinkere til å si nei.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Da koser jeg meg med god mat og gode venner. Vi har gjerne litt sjokolade og hører på fin musikk også.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Rasisme. Det er stygge greier.

– Er det noe du angrer på?

– Det er det helt sikkert. En kan gjøre sine feil, men det viktigste er at man prøver å gjøre det bedre neste gang.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg prøver å ta trappene i disse dager, for det er ikke mye tid til trening. Men, hvis jeg skal velge, så tror jeg det kunne vært interessant å stå fast sammen med en av dem som legger strategier for hvordan landet skal gå videre etter vedtakene.