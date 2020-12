Mann ute av kontroll i veibanen

Flere biler ble angrepet av en mann som hoppet ut i veibanen i Hillevåg natt til søndag. Ifølge Sør-Vest politidistrikt gikk mannen til angrep på en bil slik at mindre skader oppstod. Mannen i midten av 20-årene ble raskt tatt under kontroll av politiet, som betegner ham som krakilsk, ruset og overhodet ikke samarbeidsvillig. Mannen ble satt i arresten og anmeldes blant annet for forulemping av offentlig tjenesteperson.

Politiet fikk melding om hendelsen 01.50 søndag.

I samme tidsrom fikk politiet melding om en forvirret mann som tok kontakt på en adresse i Sandnes der beboerne ikke kjente den besøkende. Patrulje kom til stedet og kontakt med mannen i slutten av 40-årene. Han var våt, husket lite av kvelden og hadde slått seg, muligens som følge av fall, melder politiet. Mannen ble kjørt legevakten.