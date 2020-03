Mann siktet for mishandling etter at familiemedlemmer ville bryte koronaregler

Mannen har erkjent at han slo sønnen med flat hånd etter en krangel om en selvpålagt karantene som siktede har innført under koronakrisen, skriver Stavanger Aftenblad.

Retten viser blant annet til siktedes ektefelle som har gitt uttrykk for at mannens «sjikanerende og truende oppførselen den siste tiden er en oppblussing av en type oppførsel som siktede har utvist overfor ektefellen over lengre tid. Utviklingen den siste tiden ser etter rettens syn å være at denne oppførselen nå i større grad også går utover barna.»

Mannen ble begjært varetektsfengslet i fire uker.

(©NTB)