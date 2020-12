Mann siktet for drap i natt – kvinne død etter brann

Alexander Vestrum, NTB

En kvinne som ble funnet skadd i en brennende bolig på Ålgård, er erklært død. En mann ble pågrepet etter en omfattende aksjon og er siktet for drap.

Nødetatene ble varslet om brannen, som var i en vertikaldelt bolig i Nilsabakken, klokka 22.20 mandag kveld.

Kvinnen ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus, der hun ble erklært død natt til tirsdag.

Nekter straffskyld

På en presseorientering tirsdag morgen opplyste politiet at drapssiktede nekter straffskyld. Han og avdøde kjente hverandre, men var ikke i familie.

– Det startet med at politiet blir varslet om brannen i en bolig. Nødetatene rykket ut og hentet ut en kvinne fra boligen. Hun var påført skader som ikke er forenlig med brannskader, sier politiadvokat Fredrik Soma.

En mann ble pågrepet etter en omfattende aksjon og ble siktet for drap. Mannen er kjent for politiet, men Soma vil ikke utdype på hvilken måte.

Når det gjelder forbindelsen mellom de to, sier Soma at det ser ut til å være en relasjon mellom dem, men at de ikke er i familie.

– Vi jobber med å finne ut av det, men det er fortsatt tidlig, sier Soma.

Flere vitner er allerede avhørt, og det arbeidet fortsetter med full tyngde. Det er også planlagt nye avhør med den siktede i løpet av dagen, sier Soma.

Pågrepet etter midnatt

– Mannen som ble pågrepet på Ålgård rundt klokken 00.15, er siktet for drap, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt.

Pågripelsen skjedde i en annen bolig på Ålgård.

Politiet opplyser at det ikke er kapasitet til å svare på henvendelser fra pressen natt til tirsdag, men vil holde en presseorientering om saken tirsdag morgen eller formiddag.

Ikke utrygt

Ifølge Stavanger Aftenblad fikk kvinnen hjerte- og lungeredning på stedet. Politiet satte inn alle tilgjengelige mannskaper i søket etter den antatte gjerningspersonen, og de var bevæpnet og brukte hunder.

– Det er ikke utrygt for ålgårdbeboere, sa innsatsleder Svein Torjussen til Aftenbladet under søket.

Brannvesenet fikk kontroll over brannen raskt etter at de kom til stedet.

Ønsker tips

Politiet jobbet natt til tirsdag fremdeles på stedet, blant annet med tekniske undersøkelser i boligen, og de avhørte vitner.

Sørvest politidistrikt ønsker tips i saken, og folk kan kontakte dem på telefon 02800 eller via nettsidene.

Saken oppdateres.