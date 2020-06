Leirvik AS er tildelt kontrakt verdt rundt 400 millioner kroner fra RosenbergWorley i Stavanger.

– Kontrakten med RosenbergWorley er svært gledelig og viktig for selskapet, melder Leirvik AS i en pressemelding onsdag.

Kontrakten en totalrenovering av boligkvarteret på Jotun A.

Arbeidene vil omfatte prosjektering, innkjøp og installasjon i boligmodulen på 3.200 kvadratmeter. Dette arbeidsomfanget er en del av prosjektet som tar sikte på å forlenge levetiden til produksjonsskipet med 25 år, og kontrakten har altså en verdi på rundt 400 millioner kroner.

– Boligkvarteret vil få en kapasitet på 55 enkle lugarer, rekreasjonsområder, administrasjonssenter, kontrollrom samt alle andre nødvendige fasiliteter for å drive et offshore boligkvarter, skriver Leirvik AS i pressemeldingen.

LES OGSÅ: 1400 færre arbeidsledige den siste uken

Skal leveres i 2022

Leirvik AS har nå en bemanning på 50 ingeniører og ledelsespersonell i prosjektet. Jotun A FPSO er planlagt å ankomme Stavanger og dokksatt hos RosenbergWorley i august 2020.

– Vi vil først starte sanering/demolering, før arbeidene med å tilpasse boligkvarteret for 25 nye år starter opp. Det nye helikopterdekket kan bli bygd ved verftet på Stord, og trolig den tilhørende kontrollbua. Dette arbeidet vil eventuelt starte i januar 2021. Boligkvarteret med helikopterdekk skal leveres ferdig testet ved RosenbergWorley i februar 2022, skrives det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Landet malekontrakt på 57 millioner