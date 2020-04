Etter at regjeringen tirsdag åpnet opp for at friske studenter kan få lov til å reise hjem i påsken har Tide rigget Kystbussen klar til å kunne frakte flere reisende i påsken.

– Vi forventer at gladmeldingen fra regjeringen om at studenter kan få reise hjem til familien i påsken, vil bety økt etterspørsel og flere reisende med Kystbussen som går mellom studentbyene Bergen og Stavanger, sier produktsjef for Kystbussen i Tide, Svein Helge Hauge i en pressemelding.

Kystbussen har fra før av to avganger i begge retninger. Nå står selskapet klar til å øke kapasiteten og antall busser dersom etterspørselen øker.

– Vi kan sette opp flere avganger, men det betinger at kundene har bestilt reisene på nett i forkant, slik at vi rekker å sette opp flere og tilstrekkelig med busser, sier Hauge.

Kystbussen informerer om at de har innført strenge begrensninger på antall passasjerer om bord og har intensivert renholdet for å sikre både de reisende og sjåfører mot smitte.

I tillegg har man tatt bort muligheten for å betale med kontanter, de fremste seteradene nærmest sjåføren er sperret av og det er kun den bakre inngangen på bussen som skal benyttes.

– Vi vil frakte reisende trygt hjem, og merker vi at bussavgangene fylles opp, vil vi sette opp suppleringsbusser slik at det ikke blir fulle busser, men god plass og god avstand mellom de reisende, sier Hauge.

