– Kystbussen øker nå kapasiteten som følge av barnehage- og skoleåpningen. Siden 16. mars har Kystbussen kun kjørt to daglige avganger i hver retning, som er langt under det vanlige rutetilbudet. Nå vil vi ha en gradvis økning av avganger fremover, samtidig som vi beholder alle smitteverntiltak som er iverksatt, sier produktsjef for Kystbussen, Svein Helge Hauge i en pressemelding.

Fredag 24. april gjenåpner Kystbussen «strake veien»-avganger; det vil si to direkteavganger i hver retning fredager og søndager.

Fra mandag 27. april dobles antall daglige avganger til fire avganger, samtidig som de som pendler mellom Haugesund og Stavanger får et tilbud som gjør det mulig å ta Kystbussen til og fra jobb.

Opprettholder smitteverntiltak

Kystbussen har i koronapandemien innført strenge begrensninger på antall passasjerer om bord og har intensivert renholdet for å sikre både de reisende og sjåfører mot smitte. I tillegg har de tatt bort muligheten for å betale med kontanter, de fremste seteradene nærmest sjåføren er sperret av og det er kun den bakre inngangen på bussen som skal benyttes.

Passasjerene må også sitte i god avstand fra hverandre, så fremt de ikke er fra samme husstand. Alle disse tiltakene opprettholdes fremover, ifølge pressemeldingen.

Vurderer tilbudet løpende

Når skolene åpner for barnetrinnet neste uke forventer Kystbussen at flere vil reise til og fra arbeid.

– Vi har spesielt tenkt på de som pendler mellom Haugesund og Stavanger i jobb, og starter derfor avganger som er tilpasset dem også på mandag, sier Hauge i pressemeldingen.

– Kystbussen er et viktig transportmiddel for mange på strekningen mellom Bergen og Stavanger, og vi følger nøye med på passasjertrendene slik at vi kan ha et godt tilbud til de som ønsker å reise med oss, legger han til.

Han legger til at Kystbussen løpende vil vurdere om tilbudet og kapasiteten ombord er tilpasset etterspørselen og de smittevernstiltakene som er innført.