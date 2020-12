Koronaviruset fører til færre avganger på Sørtoget

Det skriver Go-Ahead Norge i en pressemelding.

– Vi synes det er trist å måtte innstille togavganger med Sørtoget, men den andre smittebølgen og de nasjonale og lokale smitteverntiltakene gjør at vi kjører med tilnærmet tomme tog, det kan vi selvfølgelig ikke forsvare over tid. Enkelt sagt så opprettholder vi tilbudet der det er stort behov, og nedskalerer der det er mindre behov. Vår erfaring er at våre passasjerer er flinke til å følge myndighetenes anbefalinger, og vi oppfordrer til å fortsette med det, sier administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead Norge i pressemeldingen.

Følg med på oppdateringer

Den midlertidige nedskaleringen er bestemt i dialog med jernbanedirektoratet, og de første endringene vil tre i kraft mandag 4. januar 2021.

– Vi oppfordrer alle reisende til å følge med på våre hjemmesider for oppdateringer. Det er også viktig for oss å si at vi virkelig ser frem til å etter hvert kunne gjøre det vi liker best, nemlig å kjøre tog. Men enn så lenge må vi forholde oss til en annerledes toghverdag, sier Elgin.

– Vi har store planer for vår operasjon i 2021, men det må vente til situasjonen med Covid-19 er blitt bedre, legger hun til , og ønsker alle en god og smittefri jul med sine nærmeste.

Oppdatert informasjon om avgangene som innstilles legges ut på Go-Aheads nettsider.