Koronavaksinen er i Norge: – En veldig viktig dag

Leveransen kommer til Ullevål sykehus i løpet av lørdag formiddag. Den neste leveransen til Norge kommer 28. desember.

Pfizer-vaksinen fikk grønt lys fra EUs legemiddeltilsyn EMA mandag og er dermed også godkjent for bruk i Norge. De første leveransene ble sendt ut fra fabrikken i Belgia julaften.

– Dette er en veldig viktig dag for Norge, og jeg er glad for at vi nå har fått vaksinen, sier Camilla Stoltenberg til NTB lørdag morgen.

Totalt skal i underkant av 35.000 doser komme til Norge før nyttår. Deretter vil det bli en ukentlige leveranser på cirka 40.000 doser.

– Det er en stor dag for oss. Det gjør at vi er et steg nærmere å vinne kampen mot viruset, sa daglig leder Sissel Andresen i Pfizer til NRK.

Østlandskommuner

Det er østlandskommunene Oslo, Ringsaker, Hamar, Stange, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler som får vaksinedoser fra den aller første leveransen.

Til Fredriksstad Blad opplyste Hvaler-ordfører Mona Vauger (Ap) før jul at vaksinasjonen starter på Dypedalsåsen sykehjem søndag, altså tredje juledag.

I Oslo er fem sykehjem valgt ut til koronavaksinering fra 28. desember og ut desember. Trolig settes de første dosene mandag.

Både leveransen som kommer 28. desember og de øvrige leveransene vil distribueres jevnt etter folketall til ulike lagringssteder i regi av helseforetakene over hele landet.

Alle landets kommune har fått tilbud om å få doser i uke 1, men kan også velge å vente en uke.

– Vi planlegger å starte opp videre vaksinering fra uke 1 for kommuner som er klare for det, og deretter vil vi levere til alle kommuner ukentlig for de aller fleste, sa overlege Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet på en pressekonferanse tirsdag.

To doser

Fordi vaksinen gis i to doser med noen ukers mellomrom, sendes kun halvparten av vaksinene ut av gangen før den andre dosen sendes ut noen uker senere.

Vaksinen må tas i to doser med 21 dagers mellomrom for å gi full effekt. Undersøkelser fra Pfizer viser at effekten etter den første dosen er rundt 52 prosent. Når man har tatt den andre dosen, øker dette til 95 prosent.

– Det tar mellom én til to uker etter at den siste dosen er satt, før vaksinen oppnår effektivitetsraten på 95 prosent, sa Stuwitz Berg til TV 2 onsdag.

Minus 70 grader

Før nyttår skal over 1.000 kjølebokser, som skal brukes til å transportere vaksiner, sendes til landets kommuner. Kjøleboksene kommer i tillegg til kjøleskapene kommunene allerede har til oppbevaring av legemidler og skal bidra til å gjøre det enklere å transportere og oppbevare vaksiner.

I første omgang blir det sendt ut noen få kjølebokser til kommunene som får de første vaksinene i romjula.

Vaksinen fra Pfizer og Biontech må oppbevares ved minus 70 grader ved langtidslagring og transport. Når den er tint opp, kan den stå i kjøleskapstemperatur i inntil fem døgn.