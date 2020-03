Helsevesenet er under stort press på grunn av koronaviruset og må omdisponere personell som følge av at de er i såkalt gul beredskap. Det fører til at planlagte behandlinger blir utsatt, og flere kreftpasienter kan få beskjed om at de må vente ytterligere på behandling.

– Fram til nå opplever vi at kreftpasienter i liten grad rammes, men det er grunn til å tro at sykehusene må prioritere enda hardere, og at det kan gå utover kreftpasienter og andre sårbare gruppers behandlingsløp, sier påtroppende generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Ross påpeker at de er trygge på at det blir foretatt gode vurderinger i helsevesenet, og at kreftbehandling for de aller fleste ikke er akuttbehandling.

Men kreftpasienter er definert som en risikogruppe. Det betyr at de har økt risiko for å bli smittet, samt økt risiko for et mer alvorlig sykdomsforløp hvis de skulle bli smittet.

Kreftforeningen oppfordrer derfor alle nordmenn til å gjøre det de kan for å begrense smitte.

