Koronatiltak: Skapte forvirring om flyplasser

Regjeringen presiserer at norske flyplasser ikke vil stenge under koronautbruddet og at det bare er utlendinger uten oppholdstillatelse som vil bli avvist.

– Alle norske borgere og personer som bor eller arbeider i Norge, slipper fortsatt inn i landet, skriver Justisdepartementet i en presisering lørdag kveld.

Presiseringen kommer etter at statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse lørdag kveld redegjorde for konsekvensene av de skjerpede tiltakene for å begrense smittespredningen i Norge. Der kom hun til å si at flyplassene ble stengt. Men etter mange bekymrede henvendelser, presiserer Justisdepartementet lørdag kveld at flyplassene fortsatt vil holdes åpne og folk vil få komme inn.

– Det vil altså fastsettes unntak for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt i Norge. Det legges opp til unntak også for EØS-borgere som jobber i Norge, skriver Justisdepartementet.

– Det vil lande fly fra utlandet på norske flyplasser i uken som kommer, slik at nordmenn kan komme seg hjem. Vi kommer også til å kontakte myndigheter i andre land for å bidra til at det tillates for flyselskapene å fly nordmenn hjem til Norge, heter det videre.

Flyplassene vil også holdes åpne slik at utenlandske turister kan reise ut av Norge.

Dette er ett av tiltakene som statsministeren presenterte under en pressekonferanse lørdag kveld.

– Ingen får reise inn i Norge, og alle vil bli avvist ved grensen. Kun de som har kritisk grunn til å komme til Norge, skal få det. Vi gjør dette for å beskytte oss mot smitte, understreket Solberg.

Det vil bli holdt et ekstraordinært statsråd mandag for å vedta de nye retningslinjene.

Nordmenn i utlandet må ta kontakt med sine respektive reiseselskap og flyselskap for å komme seg hjem, mens nordmenn som bor fast i utlandet, må forholde seg til sine lokale myndigheter.

– Vi har et samarbeid med Danmark slik at nordmenn får reise til Norge derfra, sa Solberg. Danmark stengte sine grenser tidligere lørdag.

– De stedene vi vet det er mange nordmenn, vil vi forsøke å opprettholde et flytilbud, for eksempel mot Spania, men vi kan ikke garantere noe, sier hun.

Utenriksdepartementet har også oppdatert sine reiseråd fra lørdag, og der fraråder de alle reiser til utlandet hvis reisene ikke er strengt nødvendige. Disse reiserådene vil gjelde i til over påske.

Solberg opplyste også at regjeringen er i dialog med både Norwegian og SAS for å skaffe fly hvis det blir nødvendig å hente smittevernsutstyr fra Kina til Norge.

Fra nå er det Justisdepartementet som har det overordnede ansvaret for håndteringen av koronakrisen.

Innenriks som normalt

Avinor presiserer at all innenriks flytrafikk vil gå som normalt mandag, men at det blir strenge restriksjoner på fly inn og ut av landet.

– Fra og med mandag 16. mars kl. 08.00 blir det strengere restriksjoner på reiser inn og ut av Norge. All innenrikstrafikk vil gå som normalt, la Avinor ut på sine sider lørdag kveld klokka 19.10.

Avinor følger med på situasjonen fortløpende, og ny informasjon vil bli gitt på deres nettsider så fort det foreligger.

– Vi ber alle reisende om å forholde seg til informasjon fra flyselskapet sitt, heter det.

Hyttefolk må hjem

Også hyttefolket ilegges nye restriksjoner.

Alle som har reist på hytta i disse tider, må reise hjem, sier Erna Solberg. Om nødvendig skal Sivilforsvaret bidra til å få folk til å forlate hyttene.

– De som reiser på hyttene nå, gjør det vanskelig for alle kommunene å ivareta liv og helse. De som er der, må reise hjem, sier statsministeren.

Saken oppdateres.