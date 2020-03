Koronadugnaden sprer seg

– En ansatt har blitt permittert, og sannsynligvis meg selv også etter hvert. Det er så uvirkelig, men samtidig så nært, sier hun til RA.

Butikken har nettbutikk og sender ut varer med PostNord. Nå vurderer Aarhus hjemkjøring til kunder som enten er i karantene eller isolerte.

– Vi har husleie og utgifter alle sammen. Vi kan tilby hjemkjøring av bestilte varer hvis kunden ikke kommer seg til posten, men bare i nærområdet, sier hun.

Selv om flere nå gir en håndsrekning til sentrum er Hanne Aarhus preget av situasjonen. Hun sørger for at hygienerutinene er skjerpet med flere vasker om dagen, holder avstand til kundene og tilbyr engangshansker.

– Jeg kjenner meg uvel. Vi aner ikke hvor lang tid det vil ta før alt er normalt igjen. Jeg er i tett dialog med alle leverandører for utsettelser av fakturaer på grunn av dette. I dag har det vært to kunder innom, sier hun.

Dannet hjelpegrupper

Politikerne Linda Krüger (AP) og Susanne Heart (MDG) slår ring om både næringslivet og privatmennesker. De har begge startet opp hver sin hjelpegruppe på Facebook.

– I dette samfunnet tror jeg vi har vært litt underernært på å bidra. Dette trenger vi. Vi har et samfunn som vanligvis tar vare på oss på alle nivåer. Det som våkner nå er behovet for å bidra, fordi det er meningsfullt, sier grunnleggeren av gruppen «Koronahjelp Stavanger», Susanne Heart (MDG) til RA.

– Jeg er overrasket over hvor mange som er på. Det er en dugnadsånd. Det er en generell godvilje blant folkene. Det beste er at bedriftene har funnet gruppen. Det hadde vært kjekt å beholde den etter pandemien, fordi den samler mye god info. Jeg mener dette vil pågå en stund, og vi får derfor gjøre det beste ut av det, sier grunnleggeren av gruppen «Støtt opp om Stavanger sentrum», Linda Krüger (AP) til RA.

– Varme hjerter, kalde hoder

Susanne Heart merker at gruppen er til stor hjelp for samfunnet. Hun er sikker på at behovene vil endre seg gradvis.

– Jeg vil tro hjelpen går videre til å være at man har noen å ringe til. Fra fysisk til emosjonell hjelp. Vi kan se film sammen eller ha Kahoot. Rett og slett interaktive aktiviteter. Vi må få dagene til å bli positive oppi alt det her. Slagordet mitt er; varme hjerter, og kalde hoder. Med et kaldt hode tenker vi klart og er handlekraftige, sier hun.

#Studenterstilleropp

Lektorstudent Lise Landøy ved universitetet i Stavanger har startet opp prosjektet #studenterstilleropp, og #hjelpskolenerstengt for elevene. Hun og flere medelever skal bidra til at elever med hjemmeundervisning kan få hjelp.

– Nå er det mange lærere som må snu på flisa. Å følge opp elever på nettet kan bli mye. Da er det både fag, undervisning og leksehjelp. Jeg fikk derfor med meg grunnskolelærer- og lektorstudenter til en felles dugnad. Per nå har vi 37 studenter med oss. Dugnadsånden lever, og jeg blir rørt, sier hun til RA.

Landøy var i praksis da skolene brått stengte forrige torsdag. Hun så både glede hos noen, og bekymring hos andre elever. Nå bruker de en Facebook-gruppe hvor elever kan be om hjelp til ulike fag.

– Foreldre og lærere vil ikke ha tilgang til denne gruppen, men de kan gjerne sende mail til oss hvis de lurer på noe. Dette gjør vi for at tilbudet skal være lavterskel for elevene. Det er mange elever som har foreldre som ikke evner å hjelpe med skolearbeid. Noen er ensomme, og blir enda mer ensomme nå som skolerutinene er tatt fra dem. Jeg håper mange melder seg inn i gruppen, sier hun.

Mailen er studenterstilleropp @gmail.com.