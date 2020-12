Av Oda Ertesvåg

Få så det komme. Få er uberørt. 2020 ble året der mennesker over hele verden fikk livene sine snudd på hodet av et virus, og over 1,5 million mennesker døde.

Allerede før verden går inn i år 2020 begynner et nytt virus å spre seg i den kinesiske storbyen Wuhan. Viruset gir symptomer som ligner lungebetennelse. I desember 2019 blir de første smittetilfellene registrert av kinesiske helsemyndigheter. Noen av dem har tilknytning til et marked hvor det blir solgt ville dyr.

Lørdag 4. januar tvitrer Verdens helseorganisasjon (WHO) for første gang om viruset, som skal vise seg å være et svært smittsomt koronavirus.

Wuhan isoleres

Få dager etter blir det første dødsfallet i Kina bekreftet, og det settes i verk strenge tiltak som skal hindre viruset fra å spre seg.

Kinesiske myndigheter isolerer millionbyen Wuhan og nabobyene. Ingen får reise inn eller ut. Arrangementer i forbindelse med kinesisk nyttår blir avlyst, Den forbudte by i Beijing stenges i frykt for virusspredning, og i rekordfart bygges det et gigantisk sykehus i Wuhan med over 1.000 sengeplasser.

Men viruset har spredd seg – fra Kina til Japan, Sør-Korea, Thailand, USA og Frankrike.

31. januar erklærer WHO virusutbruddet for en global folkehelsekrise. Dagen etter blir det første koronarelaterte dødsfallet registrert utenfor Kina. Det er en 44 år gammel filippinsk mann som dør.

I februar blir det påvist smittetilfeller i Afrika, Sør-Amerika, i nesten hele Europa, inkludert Norge.

På cruiseskipet Diamond Princess utenfor Yokohama i Japan blir alle de 3.700 menneskene om bord satt i karantene inne på lugarene sine i nær to uker. Over 600 smittetilfeller kan knyttes til skipet.

En eldre kvinne med covid-19 blir fulgt av to sykepleiere etter å ha blitt innlagt på et sykehus i Wuhan i Kina. Bildet er fra en dokumentarfilm fra sykehusene i byen før viruset spredde seg til resten av verden. Foto: MTV Documentary Films via AP / NTB

Overfylte sykehus

Bilder fra Italia viser folketomme gater og kaotiske tilstander på sykehusene, som er overfylt av koronapasienter. På to måneder dør 25.000 italienere i pandemien.

Krisen er etter hvert helt global, og nesten ingen mennesker er uberørt. Selv små folkeslag i det indre Amazonas er bekymret for smitte. I flytrafikken som har vokst enormt de siste tiårene, er det bråstopp.

11. mars erklærer WHO koronavirusepidemien for en pandemi. 12. mars raser børsene verden over, og i Norge innføres de strengeste tiltakene siden andre verdenskrig.

Land etter land i Europa innfører streng grensekontroll og ber innbyggerne sine om å holde seg hjemme. Flyplasser, havner, skoler, arbeidsplasser, restauranter og barer stenges ned. Millioner jobber hjemmefra, men mange blir også permittert eller mister jobben. Det internasjonale pengefondet (IMF) anslår at nedgangen i verdensøkonomien i 2020 blir på flere prosent.

– 1. januar trodde ingen at verden ville være nedstengt året etter. Ingen hadde trodd det. Det har vært et heftig år. Dette kommer det til å bli skrevet bøker om i mange år framover, sier professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen.

Vestre Viken HF har selv tatt bilder fra innsiden av civid-posten på Bærum sykehus som viser personale iført smittevernutstyr under behandling av koronasmittet pasient. Foto: Vestre Viken HF / NTB

– Vi ante ikke hvor heldige vi var

Han mener den uforutsette krisen har ført til særlig to ting: Redsel og ydmykhet.

– Ydmykheten dreier seg om oppdagelsen av at man er en del av noe som er større enn seg selv – planeten. Selv om vi mennesker av og til tror at vi har full kontroll over alt som skjer på denne kloden, så har vi ikke det. Man kan også bli redd på grunn av usikkerhet, sier han.

Kinesiske samfunnsforskere i Wuhan melder tidlig om at de strenge koronatiltakene ikke bare påvirker næringslivet, men at det blir flere skilsmisser og graviditeter.

– Dette var noen av de tidlige nyhetene som fikk en til å forstå at dette er digert. Det griper inn i det store og det lille på samme tid. Familielivene blir preget i samme grad som flyselskapene og klimaet, sier han.

Mange steder i verden sover folk dårlig om natten fordi de ikke vet hvordan de skal klare å betale husleien, og folk har måttet ta barna ut av skolen fordi de ikke har hatt råd til å betale for den. Andre steder er det ensomhet og sosial isolasjon som er de største problemstillingene.

– Det er ofte gjennom fravær at man oppdager hvor viktig noe er for en. Når man ikke har fysisk kontakt, men veldig mange online-møter, oppdager man hvor viktig det var å komme sammen. Man savner det. Det er gjennom den typen fravær at man oppdager betydningen av ting man har tatt for gitt. Vi ante ikke hvor heldige vi var, sier Hylland Eriksen.

81 år gamle Agustina Canamero og 84 år gamle Pascual Perez klemmer og kysser gjennom plastfilm for å unngå koronasmitte på et sykehjem i Barcelona i Spania i juni. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

Smitten spres videre

I slutten av mars og i begynnelsen av april er det på den andre siden av Atlanterhavet at viruset sprer seg aller raskest. 26. mars passerer USA Kina og har flest registrerte koronatilfeller i verden.

Flere stater iverksetter strenge smitteverntiltak. En knapp måned senere er det registrert over 1 million koronasmittede amerikanere og over 56.000 dødsfall i landet. I mellomtiden har USA stoppet utbetalingene til Verdens helseorganisasjon, og president Donald Trump anklager WHO for å skjule virusets alvorlighetsgrad.

I månedsskiftet mars-april er over 3,38 milliarder mennesker verden over blitt oppfordret til å holde seg hjemme i karantene eller isolasjon, ifølge tall fra AFP. Det utgjør 43 prosent av verdens befolkning.

Men etter mindre smitte åpnes samfunn flere steder i verden gradvis opp igjen. Etter å ha vært inne i 49 dager får spanjoler igjen nyte vårsola, skolene åpner igjen i Wuhan og klagemuren i Jerusalem åpner for bønn etter koronastengning.

Selv om samfunnet er mer åpent også i Norge, er barnetogene på 17. mai avlyst, og kongefamilien kjører gjennom Oslos gater i åpen bil.

1. juli samles hundrevis til gatefest i Tsjekkias hovedstad Praha for å «ta farvel» med viruset, og i Europa åpnes landegrenser opp for reiser igjen.

Ny nedstengning

Utover høsten meldes det imidlertid om stadig nye rekorder i antall koronasmittede på et døgn globalt.

Smittetallene stiger også eksplosivt i land etter land i Europa, som stenges ned på nytt. Denne gangen går det også mot vinter og mørkere tider.

Det skal også vise seg at virus-avskjeden på Karlsbroa i Praha kom for tidlig. Til tross for løfter om at det aldri ville skje igjen, gjeninnfører statsminister Andrej Babis 22. oktober strenge koronarestriksjoner etter rekordhøye smittetall i landet.

– Folk opplever at de hadde gjort sin plikt. Så begynte smittetallene å stige, og vekstkurven gikk rett til værs. Dermed var vi tilbake igjen der vi hadde vært før, og denne gangen var det høst. Jeg tror det er en tyngre belastning for mange denne gangen, også økonomisk, ettersom mange har mistet jobben, sier Hylland Eriksen.

Ved inngangen til desember måned var over 61 millioner smittetilfeller og 1,4 millioner koronarelaterte dødsfall registrert global siden starten av pandemien.

Legevakten i Stavanger har satt opp telt utenfor for å teste for koronaviruset. Dette bildet er tatt i mars. Foto: Carina Johansen / NTB

En annerledes jul

Samtidig som viruset har spredd seg verden rundt i flere omganger, har forskere og legemiddelselskaper jobbet på spreng for å utvikle en effektiv vaksine. Norge skal være klart for oppstart av vaksinering på nyåret, men det kommer likevel til å ta litt tid før hverdagen er tilbake. Julen kommer også til å bli annerledes.

Man skal ikke samle for mange, helst ikke reise for langt eller for mye, og man skal være nøye med håndhygiene og å holde god avstand. Julekonserter har det blitt få av. Det samme gjelder julebord og andre tradisjonelle juleritualer.

– Jeg tror at det gjør vondt verre. Vi har en situasjon som er preget av kriser. Når man ikke kan holde ritualene gående, er det mer alvorlig enn om julen hadde blitt annerledes et annet år. Det er på samme måter med andre store fester og markeringer. Det er litt synd på oss akkurat nå, sier sosialantropologen.

Historiker: – Tillit viktig

Pandemier er ikke nytt. Flere ganger opp gjennom historien har virus eller bakterieinfeksjoner brutt ut over store deler av verden. Spanskesyken, som var en influensaepidemi som rammet globalt mellom 1918 og 1920, er kanskje den mest kjente pandemien i Norge i nyere tid. På verdensbasis døde mellom 50 og 100 millioner mennesker.

Det siste tiåret har det vært flere større utbrudd av sykdommer i verden, som sars, maers, ebola, fugle- og svineinfluensa, men ingen av disse har rammet Norge hardt.

Det er ennå for tidlig å peke på hva vi har lært av koronapandemien, men tillitsaspektet ser ut til å være viktig for å bekjempe et virus, mener førsteamanuensis Magnus Vollset ved Universitetet i Bergen. Han er ekspert på pandemihistorie.

Vollset trekker fram folks evne til å ta innover seg og følge råd som viktig i bekjempelsen av viruset, som det siste året har preget flere milliarder menneskers liv.

– For å ta parallellen til spanskesyken, som kom til Bergen i flere omganger. Der var det også en diskusjon om hva man skulle gjøre. En uke var det 59 dødsfall. Da mente noen at disse uansett ville ha dødd av influensa, mens andre foreslo en rekke tiltak, lignende dagens lockdown. Et flertall mente imidlertid at det var umulig å få til, sier han.

– Skal takke befolkningen

Årsaken til det var trolig at folk i stor grad levde fra hånd til munn, tror Vollset. Uten en velferdsstat var det mange som ikke hadde råd eller mulighet til å holde seg hjemme. Virksomheter og skoler ble ikke stengt som et preventivt tiltak. Det som ble stengt, stengte fordi folk ble for syke til å holde åpent.

– At vi i dag har teknologi til å sitte på hjemmekontor er også et aspekt. Men det er ikke teknologien som gjør at folk har tillit og følger rådene. Det har å gjøre med det som sitter i hodene til folk og dugnadsånden. Så får vi håpe at det holder til mål, sier han.

– I Norge er det befolkningen man skal takke for å ha fulgt rådene. Det har reddet liv, sier han videre.

PS! Du leser nå en åpen artikkel.

Tidslinje for koronapandemien

De viktigste hendelsene knyttet til pandemien både internasjonalt og i Norge.

* November 2019: Det første tilfellet av sykdommen kjent som covid-19 kan trolig spores tilbake til 17. november 2019, ifølge offentlige kinesiske dokumenter som avisen South China Morning Post har fått tilgang til.

* Desember 2019: Det nye koronaviruset blir identifisert i byen Wuhan i Kina. Smitten sprer seg raskt.

* 31. desember: Kinesiske myndigheter varsler Verdens helseorganisasjon (WHO).

Januar

* 9. januar: Det første bekreftede dødsfallet av viruset. Dødsfallet blir gjort kjent 11. januar.

* 13. januar: Det første tilfellet utenfor Kina blir påvist i Thailand.

* 21.- 25. januar: De første smittetilfellene blir påvist i USA, Europa (Frankrike) og Australia.

* 23. januar: Wuhan og flere andre byer i Hubei-provinsen i Kina blir satt i karantene. Ingen får reise inn eller ut. Karantenen utvides få dager etter til å gjelde for hele Hubei-provinsen.

* 28. januar: Tyskland og Japan bekrefter de to første kjente tilfellene av smitte mellom mennesker utenfor Kina.

* 30. januar: WHO erklærer utbruddet for en global folkehelsekrise.

Februar

* 11. februar: WHO døper den nye koronasykdommen «covid-19». Selve virusets navn er SARS-CoV-2.

* 14. februar: Første koronatilfelle påvist i Afrika (Egypt).

* 15. februar: En kinesisk turist i Frankrike blir det første bekreftede dødsofferet utenfor Asia.

* 19. februar: Koronautbruddet har ført til en nedgang på 25 prosent i Kinas CO2-utslipp.

* 24. februar: Kraftig fall på europeiske og amerikanske børser på grunn av virusfrykt.

* 26. februar: Koronaviruset blir påvist i Norge for første gang, og for første gang er flertallet av nye sykdomstilfeller utenfor Kina.

* 26.–27. februar: Første koronatilfelle blir registrert i Sør-Amerika (Brasil) og i Afrika sør for Sahara (Nigeria).

Mars

* 6. mars: Det er over 100.000 registrerte sykdomstilfeller på verdensbasis.

* 8. mars: FHI melder at svært mange av smittetilfellene i Norge kommer fra nordmenn som har vært på skiferie i Østerrike og Nord-Italia i vinterferien.

– Italia, som er hardest rammet i Europa, innfører karantene over hele landet. Dette skjer dagen etter at den nordlige delen av landet ble satt i karantene.

* 10. mars: Første tilfeller av koronasmitte i Norge som ikke kan spores til utlandet

* 11. mars: WHO erklærer virusutbruddet for en pandemi.

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med helsedirektør Bjørn Guldvog og flere andre aktører i Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser torsdag 12. mars. I utvalget koordinerer sentrale aktører sin innsats for å beskytte liv, helse, og andre viktige samfunnsinteresser ved biologiske hendelser som pandemier. Senere på dagen innfører regjeringen de strengeste tiltakene siden 2. verdenskrig i Norge. Foto: Heiko Junge / NTB

* 12. mars: Regjeringen i Norge varsler de mest inngripende tiltakene i fredstid: Alle skoler, barnehager, universiteter og høyskoler blir stengt. Frisører, hudpleiere, treningssentre, svømmehaller o.l. må lukke dørene. Alle fritidsreiser frarådes.

– Det første covid-19-dødsfallet i Norge.

– Krakk og børsfall på over 10 prosent på en rekke børser i Europa, USA og Asia.

* 12.–13. mars: Hamstring tar til i butikkene i Norge. Det samme skjer i en rekke andre land. Særlig hamstres det dopapir.

* 13. mars: WHO erklærer Europa for episenteret for koronaepidemien og sier det er umulig å si når utbruddet vil nå toppen.

– Norges Bank kutter styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent, og lønnsoppgjøret utsettes til høsten.

* Fra 13. mars og utover våren: En rekke bedrifter varsler permitteringer av ansatte.

* 13.–23. mars: En rekke kommuner, særlig i Nord-Norge, innfører egne karanteneregler for folk som har vært sørpå eller i andre kommuner enn sin egen.

* 14.–16. mars: Ingen utlendinger slipper inn i landet uten kritisk grunn. Passasjertrafikken til og fra Norge stanses ved alle flyplasser og havner i Norge med noen unntak.

* 15. mars: I en TV-sendt tale til folket kaller Kong Harald situasjonen uvirkelig, fremmed og skremmende.

* 16. mars: Frankrike innfører tilnærmet portforbud i 15 dager fra 17. mars.

* 17. mars: EU innfører 30 dagers innreiseforbud til unionen.

– EM i fotball utsettes til 2021.

* 18. mars: Det totale antall registrerte tilfeller på verdensbasis har passert 200.000.

– Eurovision-finalen i Rotterdam i midten av mai avlyses.

– Det internasjonale pengefondet IMF advarer om at økonomiske skadevirkninger fra koronapandemien kan bli mer kostbart enn finanskrisen i 2008–2009.

Regjeringen innfører hytteforbud. De mener at helsetjenestene i hyttekommunene ikke har kapasitet til å ta hånd om alle dersom det skulle bryte ut masse smitte blant hyttefolket. Foto: Halvard Alvik / NTB

* 19. mars: Koronapandemien har krevd over 10.000 menneskeliv. Halvparten av dødsfallene har funnet sted i Europa.

– Regjeringen forbyr opphold på hytte utenfor egen hjemkommune, noe som skaper sterke reaksjoner.

– Flere døde av viruset i Italia enn i Kina – totalt 3.405

– Filmfestivalen i Cannes i mai utsettes.

– Norges Bank kutter styringsrenten til 0,25 prosent og åpner for nye rentekutt.

* 20. mars: USA lukker landet helt.

* 21. mars: Stortinget vedtar en ny krisefullmaktslov som vil gi regjeringen vide fullmakter i én måned i første omgang.

* 24. mars: sommer-OL i Tokyo blir utsatt til 2021.

– Indias statsminister erklærer total nedstengning av landet i tre uker og setter hele befolkningen på 1,4 milliarder mennesker i karantene.

* 25. mars: FNs generalsekretær Guterres advarer om at viruset er en trussel mot hele menneskeheten.

– Antall koronadødsfall i verden har passert 20.000, og over 3 milliarder mennesker i verden er bedt om å holde seg hjemme.

– Politisk enighet i USA om en krisepakke på 2.000 milliarder dollar.

* 26. mars: Antall registrerte smittetilfeller av viruset har passert 500.000 på verdensbasis, og USA passerer Kina og har flest registrerte tilfeller av koronasmitte i verden.

* 28. mars: Wuhan åpner for innreisende etter å ha vært stengt siden 23. januar, men ingen får ennå lov til å forlate byen.

– Antall registrerte smittetilfeller har passert 600.000 på verdensbasis.

* 30. mars: Antall registrert døde i Europa som følge av covid-19, passerer 25.000.

* 31. mars: Russlands nasjonalforsamling vedtar en lov som sier at brudd på karantenereglene kan straffes med opptil sju års fengsel.

En helsearbeider hjelper en kollega som har brutt sammen på et testsenter i New Delhi, India. Bildet er tatt 27. april. Foto: Manish Swarup / AP / NTB scanpix

April

* 1. april: FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow utsettes på grunn av koronaepidemien.

– 325 koronapasienter er innlagt på norske sykehus. Det er det høyeste antallet gjennom pandemien til nå.

* 2. april: Antall registrerte smittetilfeller på verdensbasis passerer 1 million. Tallet på døde er over 51.000. Mer enn 3,9 milliarder mennesker – mer enn halve menneskeheten – er underlagt bevegelsesrestriksjoner på grunn av sykdommen.

* 4. april: Storbritannias dronning Elizabeth holder en tale til folket og ber britene vise selvdisiplin. Det er fjerde gang i sine 68 år som regent at dronningen holder en slik ekstraordinær tale.

* 6. april: I Storbritannia blir en covid-19-syk statsminister Boris Johnson lagt inn på sykehus. Han er i full virksomhet fra sykehuset. Han blir liggende til 12. april.

* 10. april: Det samlede antallet koronarelaterte dødsfall i verden passerer 100.000.

* 11. april: USA passerer Italia og har flest koronadødsfall i verden, med 20.064 dødsfall.

* 12. april: Pave Frans bryter med en flere hundre år lang tradisjon og holder 1. påskedag en direktesendt messe på nettet for verdens 1,3 milliarder katolikker.

* 13. april: Smittekurven flater ut i Italia. Antallet kritisk og alvorlig syke pasienter faller for tiende dag på rad.

* 14. april: 17. mai-komiteen i Oslo avlyser barnetoget i hovedstaden. 17. mai-tog avlyses også i andre større norske byer.

– IMF spår fall i BNP på 6,3 prosent i Norge i 2020 og den verste økonomiske nedturen på verdensbasis siden 1930-tallet.

* 15. april: USA stopper utbetalingene til Verdens helseorganisasjon (WHO). USAs president anklager organisasjonen for å skjule koronavirusets alvorlighetsgrad.

– Over 2 millioner mennesker på verdensbasis er smittet av koronaviruset. Antall døde er nærmere 127.000, mens over 484.000 er blitt friske igjen.

* 16. april: Folkehelseinstituttet lanserer smittesporingsappen Smittestopp. Statsminister Erna Solberg (H) oppfordrer alle til å laste ned appen.

* 18. april: Spania forlenger koronarestriksjoner til 9. mai, men barn skal få komme ut i frisk luft igjen.

* 19. april: Det stjernespekkede showet «One World: Together at Home», som sendes over hele kloden, samler inn 1,5 milliarder kroner.

* 20. april: Norske barnehager åpner igjen etter å ha vært koronastengt i fem uker. Det gjør også fysioterapeuter, psykologer og tannleger. Hytteforbudet oppheves også.

– Oljeprisen kollapser i USA som følge av svekket etterspørsel under koronautbruddet. Produsenter betaler opp mot 40 dollar for å bli kvitt oljen.

– Oktoberfest i München og okseløpene i Pamplona avlyses.

* 26. april: Antall dødsfall globalt som følge av covid-19 passerer 200.000.

* 27. april: Skolene åpner for elever fra 1. til 4. trinn. Også SFO og videregående skoler for yrkesfagelever. Fagskoler, høyskoler og universiteter åpner delvis.

– Frisørene og andre tjenester med én-til-én-kontakt, som hudpleiere, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende tilbud, åpner samme dag.

* 28. april: – Over 1 million amerikanere er registrert smittet av koronaviruset, viser nye tall fra Worldometer. Over 56.000 er døde i USA.

* 30. april: Koronaviruset er ikke menneskeskapt eller genetisk modifisert, konkluderer amerikansk etterretning. President Donald Trump og andre har antydet at viruset kan være menneskeskapt og komme fra et laboratorium i Wuhan i Kina.

Lys på hotellrom på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo tegner et hjerte med et budskap om kjærlighet og at alle må ta vare på hverandre i denne tiden. Bildet er tatt 23. mars. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mai

* 1. mai: Etter måneder med nedstengning åpner kinesiske myndigheter parker, museer og Den forbudte by.

– Sørkoreanske forskere mener at de som har hatt koronaviruset, ikke kan bli smittet igjen – til tross for meldinger om at friskmeldte smittes på ny. Forskernes funn tyder på at det er svakheter ved virustestene som er årsaken.

– Legemiddelet Remdesivir har fått godkjenning fra amerikanske helsemyndigheter til bruk på de alvorligst syke covid-19-pasientene.

* 2. mai: Etter å ha vært innestengt i 49 dager får spanjoler igjen nyte vårsola utendørs.

– Smittespredningen i Kina har nå stanset helt opp, opplyser kinesiske helsemyndigheter.

– Franske barneskoler gjenåpnes og en gradvis nedtrapping av stengingen av samfunnslivet begynner 11. mai.

– I Russland er det registrert 10.633 nye smittetilfeller siste døgn. Dermed er antall bekreftet smittede passert 130.000, og Russland er nå det landet i Europa med flest nye registrerte tilfeller

* 4. mai: President Donald Trump sier USA sannsynligvis vil ha en vaksine mot koronaviruset klar innen utgangen av året. Dette motsies av flere eksperter og andre lands regjeringsmedlemmer, som mener det vil ta lengre tid.

– Det internasjonale Energibyrået (IEA) anslår at koronapandemien vil føre til et rekordfall på 8 prosent i globale karbonutslipp i år. Lavere etterspørsel etter kull, olje og gass er årsaken.

– Over 100.000 har fått påvist koronasmitte i Brasil, og tallet på døde har passert 7.000.

– For første gang på ni uker får Italias befolkning bevege seg fritt i eget nærområde. Fire millioner arbeidstakere kan igjen gå på jobb i industrien og byggebransjen. Dødsraten i landet har ligget nesten 40 prosent høyere enn vanlig denne våren, ifølge en rapport.

* 5. mai: Kina har ikke registrert ett eneste koronadødsfall på tre uker.

– Over 30.000 personer er bekreftet døde etter å ha blitt smittet av koronavirus i Storbritannia. Landet passer dermed Italia i antall koronadødsfall i Europa.

– Klagemuren i Jerusalem åpner for bønn etter koronastengning

– Tyske og italienske helsemyndigheter varsler at koronasmitten kommer til å bygge seg opp på nytt. Trolig blir det både et andre og et tredje utbrudd.

* 6. mai: Flere store byer i Brasil, deriblant São Luís, har startet nedstengning for å begrense koronasmitte.

– Skolene gjenåpner i den kinesiske storbyen Wuhan, der koronaviruset først ble påvist.

* 7. mai: Verdens turistorganisasjon venter opptil 80 prosent fall i internasjonal turisme.

* 8. mai: En av fire som meldte seg ledige etter 10. mars, er nå tilbake i arbeid, viser tall fra Nav. Om lag 433.000 mennesker har registrerte seg som arbeidssøkende etter 10. mars. Siden den gang har 97.000 forlatt ledighetsstatistikken.

– Kina sier landet støtter opprettelsen av et panel ledet av Verdens helseorganisasjon som skal undersøke den globale responsen på koronautbruddet.

– EU-kommisjonen vil la grensene være stengt til 15. juni.

* 9. mai: Flere tusen mennesker protesterer i flere tyske byer mot myndighetenes koronarestriksjoner.

* 10. mai: For første gang siden 3. april er det meldt om koronasmitte i den kinesiske millionbyen Wuhan, der viruset først ble påvist.

* 11. mai: En av Europas lengste karantener på 54 dager er over når Frankrike begynner å lempe på sine strenge virusrestriksjoner. Kun personer som kan bevise at de har behov for å reise, får lov til å bruke kollektivtransport i rushtiden i Paris.

– Utekafeene gjenåpner i store deler av Spania

* 12. mai: Regjeringen legger fram et historisk krisebudsjett i revidert nasjonalbudsjett og foreslår å bruke 420 milliarder kroner fra oljefondet for å demme opp for krisen – 174,4 milliarder kroner mer enn i fjor.

* 13. mai: Myndighetene i Wuhan, antatt arnested for koronaviruset, vil teste hele byens befolkning på 11 millioner innbyggere etter at nye smittetilfeller er registrert.

– Pakistan passerer 2.000 nye smittetilfeller på én dag for første gang siden koronautbruddet i landet, kort tid etter at regjeringen lempet på smitteverntiltak.

– EU-kommisjonen legger opp til en gradvis åpning av Europas grenser så snart smittesituasjonen tillater det og vil begynne med land med lik utvikling.

En jente på en sparkesykkel i Marseille i Frankrike. Lekeplassen i forgrunnen er stengt på grunn av koronaviruset. Bildet er tatt 14. mai. Foto: Daniel Cole / AP / NTB

* 14. mai: Japans regjering vil fjerne unntakstilstanden i 39 av landets 47 prefekturer. Tokyo og andre store urbane områder er ennå være underlagt restriksjoner.

– Koronakrisen er en trussel mot psykisk helse verden over, advarer FN og ber om at det tas grep for å demme opp for påkjenningene pandemien medfører.

– En vaksine mot covid-19 kan være klar om et års tid i et «optimistisk scenario» basert på data fra testing som pågår, sier EUs medisinske etat (EMA).

– Over 300.000 koronadødsfall i verden, viser Worldometers oversikt

* 15. mai: Litauen, Latvia og Estland danner Europas første «reiseboble», som innebærer at innbyggere i de baltiske statene kan reise fritt over grensene i landene.

– Den slovenske regjeringen erklærer seier over koronaepidemien og tar sikte på å gjenåpne grensene helt for EU-borgere 31. mai.

– Malariamedisinen hydroksyklorokin viser ingen positiv effekt i behandling av covid-19-pasienter, viser to nye studier fra Frankrike og Kina.

* 16. mai: Antall påviste koronasmittetilfeller i India har nå passert Kina. India hadde på dette tidspunktet 85.940 påviste smittetilfeller og 2.752 koronarelaterte dødsfall.

– Etter det massive utbruddet av koronavirus blant skiturister i delstaten Tirol i Østerrike, har 5.380 personer fra 45 land gått sammen i et søksmål. 42 nordmenn er med i søksmålet.

– 500 greske strender som har vært stengt, får åpne igjen. Det er maks tillatt med 40 personer per 1.000 kvadratmeter med strand.

* 17. mai: Koronarammer skaper en historisk 17. mai-feiring i Norge. Barnetogene er avlyst, kongefamilien kjører i åpen bil gjennom Oslos gater, det er båtkortesjer over hele landet og felles synging av nasjonalsangen i hus og hager.

* 18. mai: Sjefen for EUs legemiddelkontor EMA sier unionen om kort tid kan gi grønt lys til bruk av medisinen Remdesivir på covid-19-pasienter.

– Etter to måneder med stengte dører kan folk igjen besøke Peterskirken i Vatikanet og Akropolis i Aten.

– Alle SAS-passasjerer over seks år må bruke munnbind på alle selskapets flygninger.

* 20. mai: Over 5 millioner koronasmittede i verden, ifølge Worldometers oversikt.

– En ekspertgruppe leverer en rapport om Smittestopp-appen, hvor det konkluderes at sikkerhet og personvern ikke er godt nok ivaretatt.

* 22. mai: WHO fastslår at Sør-Amerika er det nye «episenteret» for koronapandemien. Over 20.000 er døde av koronaviruset i Brasil. Landet passerer Russland på Worldometers liste over antall registrert smittede, og har dermed nest flest smittede i verden etter USA.

– FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener det faglige grunnlaget for nedstengning av Norge ikke var godt nok og advarer mot ny stengning av landet – selv med oppblussing av smitte.

– Koronapandemien har krevd over 4.000 liv i Sverige

* 27. mai: En analyse utarbeidet av Universitetet i Oxford og Global Change Data viser at Sverige i to uker på rad har hatt verdens høyeste covid-19-dødelighet i forhold til folketallet.

* 28. mai: Det blir kunngjort at britiske Premier League etter planen starter opp igjen 17. juni.

– Norges Fotballforbund åpner for at klubbene i Eliteserien, Toppserien og 1. divisjon igjen kan spille treningskamper, og regjeringen åpner for tilnærmet normal treningsaktivitet for barn og unge opp til fylte 19 år fra 1. juni.

* 29. mai: Danske og norske myndigheter åpner for reiser mellom de to landene fra 15. juni. Norge er også i dialog med andre nordiske land om feriereiser til sommeren.

Arbeidere med beskyttelsesutstyr begraver døde personer på Hart Island i Bronx, New York. Bildet er tatt i april. Foto: John Minchillo / AP / NTB

Juni

* 1. juni: Fornøyelsesparker og serveringssteder også uten matservering får åpne. Det samme gjelder organisert svømming.

* 3. juni: En omfattende studie konkluderer med at personer med blodtype 0 har mindre sannsynligheten for alvorlige lungesykdom om de blir smittet med covid-19.

* 4. juni: Sverige kunngjør at symptomfrie personer fra og med 13. juni igjen kan reise fritt innad i landet.

* 5. juni: Fiji erklærer seg fri for koronavirus etter at øystatens siste kjente virussmittede pasient er friskmeldt.

– Et omfattende britiske forsøk med hydroksyklorokin konkluderer med at malariamedisinen ikke er til noen nytte for sykehuspasienter med covid-19.

– WHO oppfordrer til bruk av munnbind på folksomme steder med omfattende smittespredning, hvor det ikke er mulig med sosial avstand.

* 6. juni: Dødstallet fra koronapandemien passerer 400.000, ifølge Worldometer.

* 8. juni: New Zealand har ingen tilfeller av covid igjen etter at den siste pasienten med koronavirus og sykdomssymptomer er friskmeldt og utskrevet. Landet opphever de fleste restriksjonene for å hindre smittespredning, men alle som ankommer fra utlandet må i tvungen isolasjon i to uker.

– En studie gjennomført av Imperial College London konkluderer med at nedstengningen av samfunnet for å bremse spredning av koronavirus har forhindret rundt 3,1 millioner dødsfall i Europa.

– Verdensbanken anslår i en rapport at koronapandemien har forårsaket den mest omfattende økonomiske kollapsen siden 1870, og at mellom 70 og 100 millioner mennesker vil bli kastet ut i ekstrem fattigdom.

* 12. juni: Brasil overtar ​​plassen nest øverst på lista over land med flest dødsfall knyttet til koronavirus i verden, med 41.828, og har dermed passert Storbritannia.

* 13. juni: Antallet koronasmittede i India har passert 300.000.

* 15. juni: Det åpnes for arrangementer med inntil 200 deltakere i Norge. Treningssentre og svømmehaller åpner, det samme gjør universitetene, høyskolene og fagskolene.

– Nordmenn kan reise på ferie til alle land i Norden bortsett fra Sverige, der kun øya Gotland i Østersjøen er tillatt.

* Tyskland opphever grensekontrollen mot sine naboland. Samme dag oppheves karantenereglene for innreise fra alle EU-land unntatt Spania.

– Finland opphever den tre måneder lange unntakstilstanden som ble innført for å bremse koronasmitte.

– Oscar-utdelingen i 2021 utsettes med åtte uker til 25. april på grunn av koronapandemiens konsekvenser for den amerikanske filmindustrien.

* 16. juni: Ifølge en studie ledet av Oxford-universitetet, er steroidet deksametason den første medisinen som beviselig reduserer dødeligheten for alvorlig koronasyke.

– Den omstridt unntakstilstanden i Ungarn oppheves. Begrunnelsen er at koronasituasjonen nå er under kontroll.

* 17. juni: Antall koronarelaterte dødsfall i Sverige har passert 5.000.

– Tall fra Worldometers og Johns Hopkins University viser begge at koronaviruset har krevd flere liv i USA enn de 116.516 amerikanerne som døde i første verdenskrig.

– WHO stanser forsøkene med hydroksyklorokin. Begrunnelsen er at resultater fra nye forsøk viser at malariamedisinen ikke har noen effekt.

* 22. juni: Over 183.000 nye koronatilfeller er registrert av WHO i løpet av ett døgn – den største økningen så langt i pandemien. Økningen går raskest i USA og Brasil.

* 24. juni: Det internasjonale pengefondet sier pandemien har påvirket økonomien mer enn tidligere antatt og tror verdensøkonomien går tilbake med 4,9 prosent i år.

* 25. juni: Regjeringen varsler at nordmenn fra 15. juli kan reise til Europa og komme hjem igjen uten å gå i karantene – forutsatt at smittesituasjonen tilsier det. Regjeringen opphever også innreiserestriksjonene for innbyggere i EØS- og Schengen-området fra 15. juli.

* 27. juni: På verdensbasis har antallet koronarelaterte dødsfall passert 500.000, mens over 10 millioner har testet positivt, viser Worldometers oversikt.

– India har mer enn 500.000 bekreftede koronatilfeller, ifølge offisielle tall fra myndighetene.

* 29. juni: Kinesiske myndigheter plasserer en halv million mennesker i isolasjon for å bekjempe et nytt smitteutbrudd utenfor Beijing.

Ingen biler kjører på veiene utenfor Los Angeles 26. april. California er i lockdown. Foto: Mark J. Terrill / AP / NTB

Juli

* 1. juli: Hundrevis av mennesker samler seg til gatefest i Tsjekkias hovedstad Praha for å ta et «symbolsk farvel» med koronaviruset.

– Brasil innfører 30 dagers innreiseforbud.

* 2. juli: Tallet på rapporterte tilfeller av koronasmitte i India har passert 600.000.

– Sverige runder 70.000 koronasmittede. I alt er 5.411 svensker døde etter å ha fått påvist viruset.

* 3. juli: Kim Jong-un hyller Nord-Koreas «strålende innsats» i kampen mot koronapandemien. Få vet noe særlig om helsesituasjonen i det lukkede landet.

– WHO ber hardt rammede land om å våkne og ta grep. Totalt er 11 millioner mennesker globalt bekreftet smittet, og pandemien har kostet 525.000 menneskeliv.

* 6. juli: Mexicanere i Sonoyta, som grenser til Arizona i USA, sperrer grensen i koronafrykt.

– Louvre i Paris åpner etter å ha vært koronastengt i 16 uker.

* 7. juli: Brasils president Jair Bolsonaro har testet positivt for covid-19.

– USA trekker seg formelt ut av Verdens helseorganisasjon (WHO).

* 8. juli: USAs president Donald Trump er uenig med sin smittevernekspert Anthony Fauci om at koronasituasjonen i USA er alvorlig. Over 133.000 mennesker er døde av viruset i USA, noe som er det klart høyeste tallet i verden.

– Folkehelseinstituttet melder at det ikke var noen koronadødsfall i Norge i uke 27. Dette er den første uken uten koronadødsfall siden 12. mars.

* 14. juli: Feiringen av Frankrikes nasjonaldag blir neddempet på grunn av koronatiltakene. Den tradisjonelle militærparaden på Champs-Élysées blir avlyst.

– I USA blir det klart at landet i juni pådro seg det største månedlige budsjettunderskuddet noensinne på nærmere 5.700 milliarder dollar.

* 15. juli: Det innføres munnbindpåbud flere steder i verden.

– Det amerikanske selskapet Moderna sier det starter den siste fasen av kliniske tester av sin koronavaksine.

– Nordmenn kan reise fritt til en rekke europeiske land. En nytt «smittekart» som oppdateres hver 14. dag bestemmer hvor man kan reise uten å pådra seg karantene.

* 17. juli: EU-landenes ledere samles til toppmøte i Brussel for første gang på fem måneder.

– Spania avliver nær 100.000 mink etter koronautbrudd på en minkfarm nord for Valencia.

* 20. juli: Forskere ved universitetet i Oxford melder om lovende resultater i utviklingen av en vaksine mot covid-19.

* 21. juli: EU-lederne kommer til enighet om en krisepakke som skal dempe ødeleggelsene som koronapandemien har utløst.

– Brasil opplyser at landet skal igangsette klinisk testing av en koronavaksine. Det er det private, kinesiske legemiddelselskapet Sinovac som har utviklet vaksinen.

* 22. juli: Tre pasienter behandles for covid-19-sykdom ved norske sykehus, det laveste antallet siden våren.

* 24. juli: WHO uttrykker bekymring over smitteoppblomstringen i Europa. Økningen i smittetilfeller den siste tiden har vært stor i Montenegro, Luxembourg, Bosnia, Serbia, Romania og Bulgaria.

* 25. juli: Nordmenn strømmer til kjøpesentre i Charlottenberg og Töcksfors etter at Värmland er blant de svenske regionene som blir «grønne» og unntatt karantene.

* 27. juli: Lokalt smitteutbrudd i Moss.

* 28. juli: Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko sier han er smittet av koronaviruset.

– Pilegrimsreisen til Mekka blir gjennomført uten at noen utlendinger får være med.

* 30. juli: Fire besetningsmedlemmer på hurtigruteskipet Roald Amundsen blir innlagt på sykehus med koronasmitte. I dagene og ukene som følger får flere titalls mennesker som var om bord i skipet påvist viruset. Politiet opplyser at de vil granske utbruddet.

Arbeidere flytter en kiste med en person som har dødd av korona, mens andre kister blir lagret og venter på begravelse eller kremering ved Collserola-likhuset i Barcelona, ​​Spania 2. april. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

August

* 1. august: Sør-Afrika har registrert over en halv million smittetilfeller i landet.

* 5. august: Det er registrert 700.000 dødsfall, og 18,7 millioner har fått påvist smitte. Nord-Amerika er hardest rammet med 225.000 dødsfall, et flertall av dem i USA.

* 6. august: Flere europeiske land strammer inn i frykt for en ny smittebølge. Blant annet bremser Danmark gjenåpningen av samfunnet, også i Skottland, Hellas, deler av Frankrike og Nederland strammes det inn.

* 7. august: Gjenåpningen av det norske samfunnet bremses etter flere mindre smitteutbrudd. Regjeringen innfører skjenkestopp ved midnatt natt til lørdag 8. august.

* 11. august: Russland har produsert en koronavaksine som er godkjent av landets helsemyndigheter. WHO maner til forsiktighet. Vaksinen har ikke gått gjennom storskalatesting på mennesker, fase 3.

* 13. august: Turistattraksjonene Sukkertoppen og fjelltoppen Corcovado med den berømte Kristus-statuen i Rio de Janeiro åpner igjen.

* 15. august: Regjeringen innfører anbefaler munnbindbruk i kollektivtrafikken i Oslo, Bergen og i Indre Østfold, hvor det er et utbrudd.

* 18. august: WHO advarer om at unge personer uten symptomer sprer viruset i Asia.

* 23. august: Italienske myndigheter registrerer 1.210 nye koronatilfeller på ett døgn, som er det høyeste tallet på tre måneder.

* 25. august: I USA meldes det om færre koronasmittede enn tidligere, men fortsatt ligger dødstallene opp mot 1.000 hver dag. USA, India og Brasil har imidlertid fortsatt det høyeste antallet tilfeller globalt.

* 26. august: For femte gang har danske myndigheter funnet koronavirus på en minkfarm i Nordjylland.

– Frankrike opplever de høyeste smittetallene i landet siden mai. Få dager senere slår helsemyndighetene fast at økningen i smittetallene er eksponentiell.

* 27. august: EU-kommisjonen signerer en kontrakt med farmasigiganten AstraZeneca om kjøp av 300 millioner doser koronavaksine.

* 28. august: Ungarn stenger grensen i et forsøk på å hindre koronaviruset fra å spre seg inn i landet.

* 29. august: 18.000 mennesker som er kritiske til tyske myndigheters koronatiltak, holder protestmarsj i sentrum av Berlin. Den blir etter hvert stanset på grunn av brudd på smittevernreglene.

* 30. august: Over 25 millioner koronasmittede er registrert på verdensbasis. Det er registrert 845.000 dødsfall.

* 31. august: Bergen kommune oppfordrer unge voksne til å gå i frivillig karantene etter et smitteutbrudd tilknyttet studentarrangementer.

En helsearbeider tar en koronatest på et sykehus i New Delhi, India. Foto: Manish Swarup / AP / NTB

September

* 1. september: En nedstengning etter et smitteutbrudd i den kinesiske regionen Xinjang har vart i over 40 dager. Karantene og tvungen medisinering er blant tiltakene Kina har innført i regionen.

– Russland blir det fjerde landet til å passere 1 million koronasmittede.

* 2. september: Det første koronatilfellet blir påvist i Hellas' største flyktningleir Moria på øya Lesvos.

– Smitteutbrudd i Fredrikstad og Sarpsborg etter en muslimsk feiring i Skjeberg.

* 3. september: Høyeste smittetall siden april i Danmark.

* 6. september: Israel innfører korona-portforbud i 40 byer og småsteder som er hardt rammet av koronaviruset. Mot slutten av måneden strammes det ytterligere til, og landet går inn i «full nedstengning».

* 8. september: En av Indias fremste turistattraksjoner, Taj Mahal, er klar for gjenåpning samtidig som India har forbigått Brasil i antallet koronasmittetilfeller.

– Bergen kommune setter kriseledelse og iverksetter nye koronatiltak etter økt smitte i byen.

* 9. september: Restauranter i New York åpner for gjester igjen.

* 15. september: Den danske regjeringen iverksetter restriksjoner på utelivet i København, restauranter, barer og private fester må avsluttes klokka 22. Noen dager senere skjerpes forsamlingsforbudet.

– Sverige opphever besøksforbudet ved sykehjemmene som har vært gjeldende siden 1. april.

* 20. september: I kjølvannet av en kraftig eksplosjon i et havnelager i Beirut har koronasmitten økt i Libanon.

* 21. september: Oslo kommune forbyr samlinger av mer enn ti personer i private hjem.

* 22. september: Storbritannia strammer inn på smitteverntiltakene. Puber og spisesteder må stenge klokken 22, og så mange som mulig må jobbe hjemmefra.

– 31 personer fra Sør-Rogaland tester positivt for korona etter en busstur Sør-Norge rundt.

* 23. september: Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO skriver i en rapport at antallet arbeidstimer på verdensbasis ved utgangen av juni falt med 17,3 prosent. Det tilsvarer nær 500 millioner fulltidsstillinger.

– Helsedirektør Bjørn Guldvog oppfordrer nordmenn til å dra på fjellet eller hytta med god samvittighet i høstferien.

* 26. september: London-politiet aksjonerer mot en demonstrasjon mot smitteverntiltak. Årsaken er at reglene for sosial distanse ikke ble fulgt.

* 27. september: Verden passerer 1 million koronadødsfall. Det er bekreftet i overkant av 33 millioner smittetilfeller, hvorav 24,5 millioner har blitt registrert friske igjen.

* 28. september: Etter press fra nasjonale helsemyndigheter innfører byrådet i Oslo nye og strengere smitteverntiltak, som blant annet munnbindpåbud i kollektivtrafikken. Byrådet dropper Helsedirektoratets anbefaling om forbud mot private samlinger på mer enn fem personer.

* 29. september: New York gjenåpner skolene.

– I Moskva stenges skolene i to uker for å begrense spredningen av koronaviruset.

– Koronareglene strammes ytterligere inn i Tyskland, og det settes en grense på 25 deltakere på samlinger i offentlige eller leide lokaler innendørs.

– Bergen fjerner sine lokale koronatiltak.

* 30. september: Tsjekkia og Slovakia erklærer unntakstilstand fra 5. oktober.

– Smitten er ute av kontroll i Storbritannia, erklærer den britiske regjeringens helseeksperter. Landet har det høyeste dødstallet i Europa og rundt 7.000 nye smittetilfeller daglig.

– Regjeringen letter på noen av de nasjonale tiltakene – nasjonal skjenkestopp ved midnatt opphører.

Josefa Ribas (86) som har demens og er sengeliggende, får hjelp av sykepleier Laura Valdes under et hjemmebesøk i Barcelona. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

Oktober

* 1. oktober: Danske myndigheter har besluttet at rundt 1 million mink skal avlives etter at det er oppdaget koronasmitte.

* 2. oktober: USAs president Donald Trump og hans kone Melania tester positivt for koronavirus. Presidenten blir etter hvert lagt inn på Walter Reed-sykehuset utenfor Washington. Han blir skrevet ut 6. oktober.

* 4. oktober: Saudi-Arabia åpner igjen for pilegrimsreiser til Mekka.

* 5. oktober: WHO anslår at 760 millioner mennesker har hatt vært smittet med koronaviruset. Til nå er det påvist nær 35 millioner smittetilfeller og over 1 million dødsfall.

* 6. oktober: USAs president Donald Trump skriver på Twitter at folk ikke trenger å være redde for viruset. Smitteverneksperter mener at hans «uansvarlige» fremtreden kan forverre smittesituasjonen i USA.

– WHO advarer om at europeiske undersøkelser viser at borgerne føler seg demotivert og utmattet av pandemien.

– Verdens handelsorganisasjon (WTO) sier at fallet i verdenshandelen blir mindre i 2020 enn tidligere fryktet, men at den økonomiske innhentingen til neste år vil bli svakere enn ventet.

7. oktober: Barer og kafeer stenges i Brussel for å bremse økningen i nye koronatilfeller.

– Kraftig smitteøkning i Polen. 3.000 smittetilfeller og 75 dødsfall blir registrert siste døgn.

9. oktober: Kina slutter seg til det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax.

– Det registreres over 100.000 nye koronatilfeller på ett døgn i Europa. Smitteøkningen er størst i Russland, Tsjekkia og Ukraina, men også Storbritannia og Frankrike har høy smitte, og i Italia registreres det høyeste tallet på smittetilfeller siden mars.

* 10. oktober: USAs president Donald Trump holder sin første offentlige tale siden koronainnleggelsen. Hundrevis av jublende tilhengere møter opp og ser Trump tale fra en balkong på sørsiden av Det hvite hus.

* 12. oktober: Boris Johnson innfører en ny smittefare-modell i Storbritannia, og det innføres svært strenge smittevernregler i Liverpool.

* 13. oktober: Sverige passerer 100.000 smittetilfeller.

– Restauranter og barer i Nederland stenges.

– Helseminister Bent Høie (H) gjør det klart at en vaksine mot covid-19 blir gratis i Norge.

* 14. oktober: Russlands president Vladimir Putin offentliggjør at landet har sertifisert nok en koronavaksine, EpiVacCorona. Den skal ut på markedet i januar.

* 15. oktober: Polen skjerper smitteverntiltakene kraftig og innfører hjemmeskole på videregående skoler, tilskuerstopp på idrettsarrangementer, treningssentre og svømmehaller stenges.

– WHO-studie slår fast at Remdesivir ikke påvirker dødeligheten til covid-19-pasienter.

– Smitterekorder i Italia, Tyskland, Spania, Østerrike.

* 17. oktober: Frankrike erklærer nasjonal helsekrisetilstand. Det innføres portforbud mellom klokka 21 og 6 i Paris og i flere andre franske byer.

* 19. oktober: Polen oppretter et koronasykehus med 50 intensivsengeplasser i nasjonalarenaen i Warszawa.

* 23. oktober: Det europeiske smittevernbyrået ECDC slår fast at en ny bølge av koronavirussmitte har nådd Europa. Mange land iverksetter strenge koronarestriksjoner.

* 25. oktober: FNs generalsekretær António Guterres kaller koronapandemien den største krisen i vår tidsalder.

* 26. oktober: Regjeringen legger fram nye koronatiltak etter at smitten har økt de siste ukene i Norge. Et nytt tiltak er en anbefaling om at man ikke bør ha mer enn fem gjester i private hjem.

* 27. oktober: Den internasjonale turismen har falt med 70 prosent i årets åtte første måneder på grunn av pandemien, viser tall fra FN.

* 30. oktober: Franskmenn hamstrer igjen basisvarer som dopapir og pasta i timene før en ny nedstengning av Frankrike trer i kraft 1. november.

90 år gamle Margaret Keenan blir den første i Storbritannia som får vaksine mot covid-19. Foto: Jacob King/Pool via AP/NTB

November

* 1. november: En studie fra Stanford-universitetet viser at president Donald Trumps folkemøter har ført til over 30.000 bekreftede koronatilfeller og trolig 700 dødsfall.

* 2. november: Machu Picchu i Peru åpner igjen etter å ha vært koronastengt gjennom hele pandemien.

– Tysklands statsminister Angela Merkel sier at tyskerne må vise disiplin dersom koronanedstengningen skal kunne lempes på før jul.

* 4. november: Det har oppstått en virusmutasjon i tilknytning til koronasmittet mink i Danmark. Danmarks regjering beslutter å avlive all mink i landet. Det dreier seg om mellom 15 og 17 millioner dyr. Dette går de senere tilbake på.

* 5. november: Over 100.000 personer tester positivt for koronavirus i USA på ett døgn.

– Kina innfører restriksjoner for reisende fra Europa.

* 7. november: Verden passerer 50 millioner koronatilfeller.

* 9. november: Legemiddelselskapene Pfizer og BioNTech sier at koronavaksinen de har utviklet, er 90 prosent effektiv i å hindre covid-19-infeksjoner. Verdens børser skyter i været etter nyheten, og oljeprisen stiger med 5 prosent.

* 10. november: EU inngår avtale om 300 millioner doser av Pfizer-vaksine.

* 11. november: Russland sier at deres koronavaksine Sputnik V er 92 prosent effektiv mot covid-19.

– EU anslår vaksineringsstart i begynnelsen av 2021.

– Sverige innfører skjenkestopp klokka 22.

* 12. november: En britisk studie viser at to tredeler av pasienter som var blitt innlagt på sykehus med koronavirus, hadde symptomer sju uker etter at de ble skrevet ut.

– Smitten i Tyskland flater ut etter at landet innførte strenge restriksjoner for å få bukt med smittespredningen.

* 14. november: Hellas stenger skoler og barnehager for å få bukt med smittespredningen.

* 16. november: Legemiddelselskapet Moderna opplyser at innledende prøver viser at deres koronavaksine er 94,5 prosent effektiv.

* 19. november: Sverige passerer 200.000 smittetilfeller.

– USA fraråder innbyggerne å reise under thanksgiving.

* 20. november: Smitten skyter i været i Midtøsten og i Nord-Afrika etter at blant annet Iran, Jordan og Marokko opplever en kraftig økning i koronasmittede.

– Pfizer og Biontech forsøker å få hastegodkjent sin koronavaksine i USA etter lovende forsøksresultater.

* 23. november: Koronavaksinen som er utviklet av produsenten AstraZeneca og Oxford-universitetet, er 70 prosent effektiv. Vaksinen er langt billigere og lettere å oppbevare enn vaksinene fra Moderna og Pfizer og Biontech.

* 24. november: EU og legemiddelselskapet Moderna er enige om kjøp av inntil 160 millioner vaksinedoser.

– Tall fra International Air Transport Assosiation (IATA) viser at flyselskapenes omsetning har krympet med 60 prosent i 2020.

* 26. november: Tyskland stenger skibakkene og ber EU stenge alle skibakker til over nyttår.

– Det norske kongeparet er ute av karantene. De ble satt i karantene etter at en ansatt på Slottet fikk påvist covid-19.

* 27. november: For første gang siden april øker antallet arbeidssøkere hos Nav.

* 30. november: Koronavaksinen Sputnik V er levert til et sykehus sør for Moskva, som har gått i gang med å vaksinere lokalbefolkningen i området.

– Oslos nyttårsfyrverkeri avlyses på grunn av smittevernhensyn.

Selene Mirra (i midten) trener med søstrene sine Aurora (t.v.) og Sabrina i familiens stue i Roma. Selene driver egentlig med synkronsvømming og er på Italias landslag for personer med downs syndrom. Foto: Alessandra Tarantino / AP / NTB

Desember

* 1. desember: Moderna har søkt om umiddelbar godkjenning for sin koronavaksine i USA.

– Pfizer og Biontech har levert inn den formelle søknaden om å få sin koronavaksine godkjent i EU. En godkjenning vil også gjelde i Norge.

* 2. desember: EUs smittevernkontor mener at importsmitten i Europa er svært lav, og anbefaler ikke karantene for flypassasjerer som reiser innad i Europa.

– Regjeringen legger fram sine koronaråd for julen. De åpner for at man kan ha opptil ti gjester to ganger, ellers kan man ha inntil fem gjester.

– Sveriges vaksinekoordinator sier at Norge vil få flere hundre tusen koronavaksinedoser rett over nyttår.

* 3. desember: Verden passerer 1,5 millioner koronadødsfall.

* 4. desember: Nordmenn med hytte i Sverige går til gruppesøksmål mot staten.

* 5. desember: Daglig nye smitterekorder i USA. Det blir registrert over 200.000 nye tilfeller daglig.

* 7. desember: Det innføres nye restriksjoner i 38 kommuner i Danmark.

* 8. desember: Storbritannia begynner massevaksinering mot koronaviruset etter at landet har gitt nødgodkjenning til vaksinen utviklet av Pfizer og Biontech.

– Sverige innfører grense på åtte personer for sosiale sammenkomster.

* 9. desember: De forente arabiske emirater opplyser at en koronavaksine utviklet av den kinesiske legemiddelgiganten Sinopharm har vist seg å være 86 prosent effektiv.

– Politiet i Nordland skjerper grensekontrollen før vinterfisket.

* 17. desember: Sverige passerer 350.000 påviste koronatilfeller.

– Frankrikes president Emmanuel Macron får påvist koronasmitte.

* 18. desember: Danmark passerer 1.000 koronarelaterte dødsfall.

* 19. desember: Statsminister Benjamin Netanyahu blir den første som får koronavaksinen i Israel.

* 20. desember: En rekke EU-land stenger grensene for reisende fra Storbritannia på grunn av en ny og langt mer smittsom variant av koronaviruset. I London og Sørvest-England hasteinnføres nærmest total nedstenging.

– For femte dag på rad er det registrert over 1.000 nye smittetilfeller i Sør-Korea, som lenge så ut til å ha lyktes med å slå ned viruset.

* 21. desember: Koronavaksinen til Pfizer/Biontech blir godkjent for bruk i EU og Norge.