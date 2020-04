Selve søknadsportalen, Kompensasjonsordning.no , åpner lørdag, og det er bedriftene som ble pålagt å stenge av myndighetene av smittevernhensyn som får søke først, opplyser Finansdepartementet. Øvrige foretak med betydelig inntektstap kan søke fra og med mandag 20. april.

Formålet med ordningen er å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Regjeringen legger vekt på at løsningen skal være enkel og effektiv slik at pengene kommer raskt ut.

– De fleste søknadene vil bli behandlet automatisk. Dermed vil mange av foretakene ha pengene på konto allerede få dager etter at de har sendt søknaden, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

I tråd med EØS

Norge sendte et formelt varsel til ESA fredag formiddag, og samme kveld kom klarsignalet. Dermed er det fastslått at ordningen ikke bryter med EØS-reglene om statsstøtte til bedrifter.

– Etter tett dialog med norske myndigheter har ESA fredag godkjent en tilskuddsordning for næringslivet, inkludert sivilsamfunnsorganisasjoner som driver skattbar økonomisk virksomhet, sier president for EØS-tilsynet ESA, Bente Angell-Hansen, i en pressemelding.

Ordningen åpner for å dekke opptil 80 prosent av de faste utgiftene til bedrifter som mister minst 30 prosent av omsetningen. Bedrifter som tvangsstenges av myndighetene, kan få dekket 90 prosent av utgiftene.

Det er satt et minstebeløp for støtteordningen, slik at støtte som beregnes til mindre enn 5.000 kroner ikke betales ut.

Det er unngåelige, faste kostnader som erstattes, slik som husleie, strøm, renovasjon, forsikring og leie av maskiner.

Advarer om kø

Skatteetaten har ansvar for å forvalte ordningen.

– Det er flere forhold foretakene selv må finne ut av før de sender søknaden. Bruk tid på å sjekke kriterier, snakk gjerne med en regnskapsfører dersom det er behov for hjelp eller benytt deg av informasjonen som er tilgjengelig på kompensasjonsordning.no, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Han opplyser at det er opprettet et eget telefonnummer for dem som trenger hjelp med søknaden.

Skatteetaten venter kø i perioder når ordningen starter opp, selv om portalen skal tåle stor pågang.

– Hvis du ikke kommer inn i løsningen med en gang, råder vi deg til å prøve igjen litt senere, sier Holte.

Myndighetene varsler at de vil kontrollere at ordningen ikke misbrukes. Det skjer på grunnlag av analyser og tips, opplyser skattedirektøren. Hans etat vil samarbeide med både Økokrim, bankene og A-krimsentrene som er et samarbeid mellom politiet og andre etater for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Misbruk og svindel kan føre til krav om tilbakebetaling og sanksjoner.

Myndighetene vil opplyse om hvem som mottar støtte, hvor mye de får og beregningsgrunnlaget, ifølge Finansdepartementet.

Stortinget har godkjent ordningen. Deler av opposisjonen har krevd at de som søker støtte, ikke skal få lov å betale ut utbytte og bonus, men regjeringen nøyer seg med å oppfordre bedriftene til å utvise moderasjon

Regjeringen har tidligere sagt at søknadsportalen skulle være klar 17. april. Finans Norge har, i samarbeid med bankenes felles infrastrukturselskap Bits, bidratt med å utvikle den helautomatiserte ordningen.