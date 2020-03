Kommunen har opprettet koronasenter

– Dette har vi gjort for å sikre et godt arbeidsmiljø, men også for å sikre synergieffekten mellom de som svarer på telefoner og de som driver med smittesporing. Dessuten var det viktig å få flyttet noe av dette vekk fra legevakten, for der trenger de ro til å ta seg av folk som feiler andre ting enn korona, sier Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune.

Det nye koronasenteret holder til i Arne Rettedals gate, og der sitter blant annet de som besvarer koronatelefonen.

– Her sitter dessuten også legen som vurderer om folk skal testes, og som ringer dem opp igjen for å gi dem tidspunkt for testing. I tillegg har vi flyttet hele smittevernkontoret fra Hillevåg og hit. Nå styrker vi det kontoret med folk, for smittesporing er en veldig tidkrevende prosess, sier Fosse til RA.

Krevende situasjon

De siste dagene har RA skrevet om at kommunens koronatelefoner har fått hundrevis av henvendelser. Søndag brøt telefontjenesten sammen, og mandag opplevde legevakten at folk møtte opp fysisk utenfor legevakten fordi de ikke kom gjennom på telefon. Samme dag sa smittevernoverlege Ruth Midtgarden til RA at flere bryter karantenen.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sier til RA at kommunen er i en krevende situasjon.

– Antall smittede går opp og det blir mer krevende å foreta smitteoppsøkingsarbeidet. Nå er det viktig at vi klarer å begrense spredningen så mye som mulig og at alle gjør det de kan, sier Nessa Nordtun, og nevner blant annet at folk må være flinke til å følge karantenerådene, ha god hoste- og håndhygiene og ikke håndhilse eller klemme.

– Dette må alle bidra med slik at vi får situasjonen under kontroll og hindrer videre eskalering.

En flaskehals

Helse- og velferdsdirektør Fosse sier at kommunen har fire personer som betjener koronatelefonen, men at de er forberedt på å opprette flere linjer.

– Koronatelefonen har vært en flaskehals, så nå har vi fått et nytt telefonsystem som også kan utvides med flere linjer hvis det er behov for det, sier hun.

I tillegg har kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger nå opprettet en felles informasjonstelefon for korona-spørsmål for å avlaste koronalinjen for dem som tror de kan være smittet. Det blir også opprettet en linje for ledere i Stavanger kommune som kan brukes dersom de har koronarelaterte problemstillinger i arbeidssituasjoner. I tillegg skal kommunen ha en kommunikasjonsrådgiver fast stasjonert på senteret.

Nessa Nordtun og Fosse understreker at innbyggerne ikke skal komme til senteret .

– Dette fungerer nærmest som en operasjonssentral, sier Fosse.

Går lenger enn FHI

Nessa Nordtun synes ikke kommunikasjonen har vært god nok fra stat til kommune.

– Vi skulle gjerne ønske statlige myndigheter var enda tydeligere i sine anbefalinger. Men kommunen har handlingsrom til å gå lenger enn Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger, og det har vi gjort. For eksempel da vi satt en grense på 500 på arrangementer når de andre byene satt 1000, men også nå når det gjelder risikoområder, sier ordføreren.

Stavanger kommune anbefaler at alle som har vært på reise i Østerrike bør holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst. FHIs anbefaling gjelder bare Tirol.

– Er det ikke problematisk at FHI og Stavanger kommune sier ulike ting?

– Jo, jeg kan se at det er problematisk, men vi har vurdert situasjonen og mener det er nødvendig. Vi vet det er mange i regionen som reiser til Østerrike, så derfor måtte vi gjøre det, sier Nessa Nordtun, og legger til at det er avklart med FHI.

– Hvordan tror dere dette vil utvikle seg?

– Vi må nok belage oss på at antall smittede går raskt oppover. Her må vi ha innbyggerne med på laget for at det ikke skjer for mye for fort, sier ordføreren.