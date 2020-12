Kommer med ny felles koronaforskrift

Tirsdag kveld hadde ordførerne i Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg et møte der den økende smitten i kommunene var tema. Alle ordførerne er enige om at en nå må stramme inn både med forskrift og anbefalinger for å hindre at smitten kommer ut av kontroll. Det vil derfor i løpet av onsdag komme ny felles forskrift i de fire kommunene.

Det skriver Randaberg kommune i en pressemelding.



Som en konsekvens av økende smitte i regionen, avlyser ordførerne i Randaberg og Sola sine nyttårsmottakelser med publikum i salen.



– Nyttårsmottakelsen er en årelang tradisjon. Det er derfor med tungt hjerte at vi må avlyse denne, sier ordfører i Randaberg, Jarle Bø.

Gir signal om alvor

Ordfører i Sola, Tom Henning Slethei, håper at en ved å avlyse et så viktig arrangement, gir et signal ut til innbyggerne om at nå er det alvor – igjen.

Videre i pressemeldingen meldes det at begge kommunene jobber nå med en digital versjon av nyttårsmottakelsen, med hilsen fra ordførerne, annonsering av prisvinnere og kulturinnslag.



Både Bø og Slethei oppfordrer folk til å følge smittevernreglene, holde god avstand og unngå store sosiale sammenkomster i nyttårshelgen og de kommende dagene.



– Skal en forflytte seg, bør dette skje fortrinnsvis i personbil. Dette er ikke tiden for å ta kollektivtransport, verken buss eller drosje, sier de to ordførerne.

