Kolumbus starter selvkjørende bussrute

Det skriver Kolumbus i en pressemelding tirsdag. Pilotprosjektet har en varighet på to år og er finansiert av Samferdselsdepartementet.

– Bussen skal sørge for at beboere ved Badedammen og de som jobber i området skal komme seg raskere til og fra holdeplassene ved Bekhuskaien og Kjelvene, og dermed senke terskelen for å bytte ut bilen med mer bærekraftige reisevaner, forklarer Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolumbus.

I pressemeldingen opplyses det at Kolumbus var først i Norge til å teste selvkjørende buss i rute på Forus i 2018. Nå setter de inn en selvkjørende buss på rute 17 ved Badedammen.

– Bussen har vanligvis plass til elleve passasjerer, men vil ta om bord færre nå under korona-situasjonen, står det i pressmeldingen.

– Det er utfordrende å starte en ny bussrute i disse dager. Vi følger smittevernrådene nøye og har derfor begrenset kapasitet om bord, men alle som bor og jobber i området er hjertelig velkommen til å teste ut tilbudet, legger Skundberg til.

LES OGSÅ:

Nye holdeplasser

Bussen vil kjøre fram og tilbake mellom Bekhuskaien og Kjelvene fra 07 til 17 hver hverdag, med nye holdeplasser i Badehusgata og Verven. Bussen har fått tillatelse til å kjøre i maks 18 kilometer i timen.

– Du validerer billettappen eller Kolumbuskortet som i en vanlig buss, og kan følge bussen i sanntidsappen vår, forklarer Skundberg.

– Bussen vil bruke to til tre minutter fra den nye holdeplassen til Kjelvene eller Bekhuskaien. Dette er tre ganger raskere enn om du skulle gått. Dessuten er du tørr på beina, legger kommunikasjonssjefen til.

LES OGSÅ:

Sikkerhet i førersetet

Videre i pressemeldingen skriver Kolumbus at det alltid vil være en autorisert operatør om bord, som kan styre bussen forbi uventede hindringer i kjørebanen.

– Sikkerhet er i førersetet, og bussen er spekket med sensorer. Med en gang noe kommer innenfor bussens sikkerhetssone, vil den stoppe, forklarer Skundberg.

– Teknologien har blitt bedre siden 2018, og vi gleder oss til å se hvordan våre reisende mottar den selvkjørende bussen nå, legger hun til.