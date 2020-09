Det opplyser Kolumbus om i en pressemelding tirsdag.

Kontrakten ble signert i sommer, og produksjonen av hurtigbåten skal starte opp i mai 2021.

I løpet av 2022 skal båten i en testperiode operere Kolumbus sin rute til Byøyene og Hommersåk.

Gjennom EU sitt Horizon 2020-program har TrAM-prosjektet (Transport Advanced and Modular), som Kolumbus er prosjektleder for, har mottatt støtte for å utvikle nye metoder for design og produksjon av nullutslippspassasjerfartøy.

Målsetningen til prosjketer er å redusere investeringskostnadene og leveringstiden for framtidige nullutslippsfartøy for innaskjærs passasjertrafikk.

Fylkespolitikerne i Rogaland fylkeskommune har vedtatt å delfinansiere byggingen av hurtigbåten som skal validere metodene som blir utviklet i TrAM-prosjektet.

Det er i dag rundt ti fartøy som driver hurtigbåttrafikk for Kolumbus. Co2-utslippene fra disse båtene er omlag det samme som fra alle de 450 bussene som trafikkerer Kolumbus sine ruter i Rogaland.

Dette viser at det er helt avgjørende å lykkes med nullutslippsteknologi for hurtigbåter, skriver Kolumbus i pressemeldingen.

