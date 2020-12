– Feiringen blir veldig nær, med nærmeste familie. Det er kona og jeg, og så er det barn og to barnebarn. Det blir innenfor grensene som er satt, så det er noe jeg gleder meg veldig til, sier Jonas Gahr Støre til Dagsavisen.

Arbeiderparti-lederen håper å komme seg en tur på hytta på fjellet i Numedal, og bare være der i fred og ro. Han følger med på været for å se an skiforholdene, og sier at det foreløpig ser bra ut.

Man finner de fleste juletradisjonene hos familien hans, tror partilederen. Det er ribbe og multekrem, og diskusjonen har gått om de skal ha flere mandler på grunn av familiens minste.

– Jeg er for det, sier Støre.

Å gå i kirka pleier å være en viktig del av tradisjonen, men i år blir det ikke noe av. Familiegraven får de besøke før og etter jul, forteller han.

– Og så har vi pleid å ha en tradisjon de siste årene med å slå hull i isen og isbade. Hvis isen er for tykk er det en ganske hard jobb, men jeg har tre nevenyttige gutter.

Isbading med rød nisselue er en av juletradisjonene til Jonas Gahr Støre og familien. Foto: Privat

Et forstørrelsesglass

Årets julefeiring kommer etter et spesielt år. Koronapandemien har gjort sitt, med smitte og død, restriksjoner og en krevende hverdag. Mange har blitt permittert eller mistet jobben.

Støre ser fram til å feire jul med sine nærmeste, men har forståelse for at høytida kan bli krevende for flere. FN har advart om mer vold i hjemmet som følge av pandemien, og Støre sier at mange kan ha måttet være for mye sammen med noen de ikke burde.

– Da kan jula stå som noe fryktelig vondt. Jeg tenker at jula har i seg både det som er finest og det som er vanskeligst for de aller fleste, sier Støre, og fortsetter:

– Nordmenn kan med rette si at vi har klart å holde smitten lav, og så håper jeg at vi også er i stand til å si at noen har betalt en høyere pris for det enn andre.

Partilederen sier at han da også tenker på alle dem som har mistet jobben. Det er et stort ansvar å følge opp de permitterte, og sørge for at tiltakene varer så lenge krisa varer, fortsetter han. At regjeringen i 2015 fjernet feriepenger for dagpenger, mener han er et eksempel på de mange smålige kuttene de siste åtte årene. Det blir mer synlig i en slik situasjon som vi står i nå, sier han.

De som var sårbare før koronakrisa traff, har blitt enda mer sårbare underveis i pandemien, sier Støre, og siterer tidligere AUF-leder Ina Libakk:

– Hun kalte koronaen et forstørrelsesglass på utfordringer. Det mener jeg er veldig riktig.

Kampen mot koronaviruset har også vært en solidaritetsaksjon for å beskytte de sårbare i samfunnet, og særlig eldre, mot viruset.

– Men jeg mener at i det store bildet er det de yngste som har betalt den største prisen. Vi må være der for dem, sier Støre.

Må forberede oss

– Er det noe av det som har skjedd i år som gjør at du tenker annerledes politisk for veien videre?

– Det har forsterket veldig hos meg dette med at fellesskapet må ta ansvar for de grunnleggende helse- og omsorgstjenestene. Jeg mente det før koronaen og, men jeg synes vi har sett det så tydelig nå, svarer Støre.

(Saken fortsetter under videoen)

Det som duger når krisa kommer, er et offentlig helsevesen med ansvar for alle, fortsetter han. Arbeiderpartiet vil ha et mangfold i tjenestene som går til barn, syke og eldre, og det må kunne prøves ut nye metoder. Men det er fellesskapets ansvar, sier Ap-lederen.

Vi må også forberede oss på den neste mulige pandemien.

– Det å ha beredskap for den neste krisen, som ikke blir lik den forrige, er et stort offentlig ansvar, sier Støre.

En egen norsk legemiddelindustri kan være en av løsningene, og det er et område der Ap åpner for mer statlig involvering.

Ap-lederen besøkte fabrikken til Curida i Elverum tidligere i år. Foto: Vidar Ruud/NTB

– For drøye ti år siden kom det under hundre meldinger om legemiddelmangel i året. I fjor var tallet langt over 1000. Svaret på det er ikke at vi bygger en pillefabrikk i Norge, men jeg har vært hos Curida i Elverum (en legemiddelfabrikk, journ.anm), og sett at de med ganske enkle grep kan produsere en del av de legemidlene vi trenger, sier Støre.

Et nordisk helsesamarbeid kan være en mulighet framover, det samme med andre europeiske løsninger, sier han.

Ser tilbake

I 2012 tok Støre over som helseminister i Jens Stoltenbergs regjering, etter sju år som utenriksminister. Han ser tilbake på forrige pandemi for å svare på om han ville gått annerledes til verks enn Bent Høie hvis koronaen hadde kommet på hans vakt.

– Noe av det siste jeg gjorde som helseminister var å levere stortingsmeldingen som oppsummerte svineinfluensaen. Den har jeg gått tilbake og lest, og den har veldig klare tilrådninger til hvordan man må styrke beredskapen for en ny mulig smittsom influensa. Jeg mener det er gjort for lite i de årene som har gått for å følge opp det, sier Støre.

Han trekker fram at Ap, sammen med Senterpartiet, fremmet et forslag om å styrke beredskapslagre, som ikke ble fulgt opp. Det er en lærdom å ta, mener han. Han mener også at sykehusene ville hatt bedre rammer å jobbe innenfor med Arbeiderpartiets politikk.

Ap-leder Jonas Gahr Støre under en muntlig spørretime på Stortinget i november. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Han vil likevel være raus og si at Norge har gjort mye riktig i innsatsen for å bekjempe smitte.

– Og det har vi støttet. Jeg tror det er viktig at nordmenn flest stoler på myndighetene sine.

Valgår og samarbeid

Neste år venter et nytt stortingsvalg, Støres andre siden han overtok som partileder i 2014. Målingene har ikke spilt på lag med Arbeiderpartiet, og aldri før har det gått dårligere under Støre enn i høst, skriver NTB.

På to meningsmålinger fredag forrige uke fikk partiet henholdsvis 21,1 prosent og 21,4 prosent.

På spørsmål om hvordan stemningen er i partiet, er Støre tydelig.

– Det sanne og riktige svaret er at det er nedtur å ha dårlige målinger. Det har vi hatt for lenge. Vi har mellom 20 og 25 prosent, og vi vet fra målinger at rundt 20 prosent i tillegg sier at de tenker seg å stemme på oss. Der ligger motivasjonen. Det er vår oppgave å vinne tillit fra dem, sier han.

Velgerne som sitter på gjerdet skal hentes ved å snakke om sakene på en måte som treffer folk i livene deres. Arbeid til alle, og trygt arbeid, med en næringspolitikk som kan bidra til det, er viktig. Det samme er en velferdsstat som er der når den trengs, uavhengig av bosted eller økonomi. Flere lærere, billigere barnehage og gratis SFO, er andre saker der Arbeiderpartiet håper å hanke inn velgere.

– Og at vi kan fortelle folk at vi skal møte klimaendringene. Det er ikke en straff, men en mulighet for Norge, sier Støre.

Hvem blir statsminister

Senterpartiet har vokst til å bli jevnstore med Ap, og er sammen med SV Støres foretrukne regjeringspartner. Spørsmålet er hvordan styrkeforholdet vil slå ut og hvilket parti som får statsministerposten.

– Ni måneder før valget er vi gjenkjennelige på å si at Arbeiderpartiets ambisjon og tro er at vi skal bli det største partiet, og at vi har statsministerkandidaten. Så får vi følge utviklingen fram mot valget og gå til velgerne med det, sier Støre.

Ambisjonen er å bli største parti, sier Jonas Gahr Støre. Foto: Vidar Ruud/NTB

Partiprogrammet er lagt fram, det samme er budsjettet. Nominasjonskampene er ferdige.

– Og så har vi hatt det som lå bak der igjen, med interne stridigheter som er løst og ryddet opp i. Vi går veldig motivert løs på 2021, vel vitende om at vi fortsatt ligger for lavt, fortsetter han.

– Bør det største partiet ha statsministeren?

– Jeg svarer slik: Arbeiderpartiet har ambisjoner om å bli det største partiet og ha statsministeren.

Ap-lederen ser mye arbeid foran seg i 2021, og sier det er noe han skal være glad for. Når han blir bedt om å tippe hvordan valget vil gå, er svaret at han har tro på at et skifte.

– Erna Solberg og Siv Jensen, som er grunnstammen i det flertallet som gjelder i dag, er ikke et godt flertall for Norge, mener Støre.

– Jeg tror det er mulighet for et nytt flertall. Og så jeg er opptatt av å si til alle som ønsker det, at et styrket Ap er en viktig forutsetning for å få til god styring på grunnlag av det flertallet, fortsetter han.

