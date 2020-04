Isah vant to Spellemannpriser

Torsdag vant 20 år gamle Isah to Spellemannpriser i kategoriene «Urban» og «Gjennombrudd 2019». Prisene ble gitt til artisten i Christine Danckes radioprogram på NRK P3.

– Jeg er målløs, sier artisten til VG.

Ifølge NRK skulle prisene egentlig deles ut under en direktesendt TV-sending lørdag 28. mars. Men på grunn av tiltakene som er satt inn for å begrense smitten av koronaviruset, ble det avlyst. NRK har derfor bestemt at prisutdelingen fordeles utover tre dager, gjennom NRK-plattformer som TV og radio.

I kategorien «Urban» var også Karpe nominert, og Isah synes det er stort å ha danket ut dem i kampen om Spellemannprisen. Da VG spurte hva han føler om at han slo ut sine mentorer, svarer han at det ikke er noe å føle på.

– De gir bare fakkelen videre til meg liksom. Jeg tror de har vært med å forme meg, sier Isah til VG og legger til:

– Jeg tror også de er minst like stolt av meg som jeg er av meg selv. Jeg føler jeg har vært en god student hos dem.