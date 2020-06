Ingen nyregistrert koronasmitte i Rogaland på snart tre uker

Under vises en oversikt over antall registrerte koronasmittede per fylke, basert på tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 1. juni klokken 15.

Tallene i parentes viser status 12. mai:

• Oslo: 2.638 (2.541): +97

• Viken: 2.300 (2.193): +107

• Vestland: 883 (878): +5

• Trøndelag: 537 (522): +15

• Innlandet: 508 (470): +38

• Rogaland: 438 (437): +1

• Agder: 338 (336): +2

• Vestfold og Telemark: 287 (278): +9

• Troms og Finnmark: 252 (251): +1

• Møre og Romsdal: 140 (131): +9

• Nordland: 121 (116): +5

– Lav spredning

Siden det er få smittede og dermed få innleggelser, blir det krevende å anslå reproduksjonstallet (R), ifølge Folkehelseinstituttet.

Basert på resultater fra matematiske modeller estimeres reproduksjonstallet i Norge etter 20. april 2020 til å være 0,65 (0,39-0,94).

– Den samlede overvåkingen indikerer at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen. Den gradvise gjenåpningen av ulike funksjoner i samfunnet har så langt ikke gitt økt smitte, uttalte avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet tidligere denne uken.



Fakta om pandemien

• 6.269.102 personer i 213 land og territorier har fått påvist smitte av koronaviruset.

• 373.988 (6,0 prosent) av de registrert smittede er døde.

• 2.848.749 (45,4 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. Enkelte land registrerer ikke friskmeldinger.

• Tilstanden for 53.405 personer (1,8 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk.

Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall rapporterte dødsfall:

• USA: 1.837.170 smittet, 106.195 døde

• Storbritannia: 274.762 smittet, 38.489 døde (det offisielle tallet omfatter bare personer som døde på sykehus og sykehjem etter å ha testet positivt)

• Italia: 232.997 smittet, 33.415 døde

• Brasil: 514.992 smittet, 29.341 døde

• Frankrike: 188.882 smittet, 28.802 døde

• Spania: 286.509 smittet, 27.127 døde

• Mexico: 90.664 smittet, 9.930 døde

• Belgia: 58.381 smittet, 9.467 døde

• Tyskland: 183.494 smittet, 8.605 døde

• Iran: 151.466 smittet, 7.797 døde

• Canada: 90.947 smittet, 7.295 døde

• Nederland: 46.442 smittet, 5.956 døde

• India: 190.791 smittet, 5.408 døde

• Russland: 405.843 smittet, 4.693 døde

• Kina: 83.017 smittet, 4.634 døde

• Tyrkia: 163.942 smittet, 4.540 døde

• Peru: 164.476 smittet, 4.506 døde

• Sverige: 37.542 smittet, 4.395 døde

I Norge er 8.440 smittet (236 døde), i Danmark er 11.669 smittet (574 døde), i Finland er 6.859 smittet (320 døde) og på Island 1.806 smittet (10 døde).

Kilde: Worldometer, FHI, NTB