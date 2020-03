Ikke søndagsåpne Rema-butikker likevel

Tidligere denne uken, 17. mars, ga Fylkesmannen i Rogaland sitt ja til at Rema 1000 kunne holde søndagsåpent de tre første søndagene.

Lørdag kom kontrabeskjeden. Vedtaket har fått klager, og derfor ønsker Fylkesmannen å vurdere saken på nytt.

Rema-butikken som ellers har åpent på søndager berøres ikke.

«Fylkesmannen har tidligere gitt dispensasjon til Rema 1000 slik at de kunne ha åpent i de ordinære butikkene de tre førstkommende søndagene. Vedtaket er blitt påklaget, og Fylkesmannen har derfor besluttet å utsette virkningen av vedtaket. Dette betyr at det ikke vil være søndagsåpent på de ordinære Rema 1000-butikkene i Rogaland inntil videre», heter det i en pressemelding lørdag.

Fått klager

Det er Virke og Handel og Kontor i Norge som har klaga på vedtaket.

Virke er ikke de eneste som er skeptiske.

Barne- og familiedepartementet har også kommet med et brev datert 18. mars, hvor departementet konkluderer med at det for tiden ikke er grunnlag for å gjøre unntak fra helligdagfredlovens bestemmelser om åpningstidsbegrensninger, som følge av koronaviruset.

Uvisst når konklusjonen kommer

Fylkesmannen i Rogaland opplyser at det vil komme en ny oppdatering i saken når Fylkesmannen har tatt stilling til klagene.

«Vi understreker at de små butikkene som har lov til å ha åpent etter unntakene i helligdagsfredloven ikke berøres av dette. De kan fremdeles ha åpent innenfor lovens rammer, med mindre de blir stengt av kommuneoverlegen i den enkelte kommune med hjemmel i smittevernloven».