Ikke all kontakt med koronasmittede skal lenger føre til karantene

Nå blir det karantene kun for personer som bor i samme husstand eller har tilsvarende former for kontakt med personer som er bekreftet smittet med koronaviruset, kunngjorde helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse torsdag.

Som eksempler på tilsvarende kontakt nevnte helseministeren blant annet hyttetur med venner der én av deltakerne blir bekreftet koronasmittet, kjærester som ikke bor sammen, eller hvis man har pleiet en pasient som senere får bekreftet koronasmitte. I slike tilfeller skal man fortsatt i karantene i ti dager. Ellers holder nå at man blir testet på dag tre og dag sju.

Helseministeren understreket at gjenåpningen vil kunne føre til en økning i smittetilfeller.

– Ytterligere gjenåpning, kombinert med økt tilgang til testing, vil kunne føre til en økning i antall tilfeller, understreket Høie.

