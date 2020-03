I denne butikken ble det pantet flest flasker i Rogaland i fjor

Obs Mariero er den butikken i Rogaland som fikk inn mest pant i 2019. Over 1,9 millioner bokser og flasker ble pantet hos butikksjef Ingvild Winterstø.

Tall fra Infinitum, selskapet som driver det norske pantesystemet, viser at Obs Marieros kunder pantet 1.923.158 bokser og flasker. Det var mest i hele Rogaland.

– Pantesatsen har gått opp, og kundene får mer igjen for tomgodset sitt enn før. I tillegg merker vi et tydelig fokus på miljø: Folk er opptatt av emballasje på alle områder, sier butikksjef Ingvild Winterstø i en pressemelding.

Det skriver selskapet Infinitum i en pressemelding.

Det skrives videre at Norge har innbyggere med gode pantevaner og et av verdens mest effektive pantesystemer.

I 2019 pantet nordmenn i underkant av 1,2 milliarder bokser og flasker. Som følge av det gikk 19.000 tonn plast og 9000 tonn aluminium til resirkulering.

– Viktig ressurs

Norge har en svært høy innsamlings- og gjenvinningsandel på drikkevareemballasje. Alle flasker og bokser som samles inn blir resirkulert, skriver Infinitum.

– Vi nordmenn er blant de beste i verden til å pante. Gjennom panting sørger vi for at flasker og bokser resirkuleres og blir til nye produkter, i stedet for å bli kastet eller havne i naturen. Plastflasker og bokser er en viktig ressurs, og kan brukes som råstoff i ny drikkeemballasje om igjen mange ganger, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.

Totalt ble det pantet 103,3 millioner bokser og flasker i Rogaland i 2019.

Begge butikkene som topper pantestatistikken i fylket er i Stavanger. Men allerede på tredjeplass brytes bydominansen med Coop Mega på Klepp. Fjerde- og femteplassen bekles av Coop Mega Brueland og Obs Haugesund.

Disse fem butikkene fikk inn mest pant i Rogaland i 2019:

1. Obs Mariero: 1.923.158.

2. Coop Mega Madla: 1.289.302.

3. Coop Mega Klepp: 1.200.678.

4. Coop Mega Brueland: 1.103.105.

5. Obs Haugesund: 1.074.061.