Nødetatene rykket ut til en hyttebrann på Fister i Hjelmeland kommune sent lørdag kveld. Brannen i Grønvikvegen ble meldt slokket av brannvesenet like før midnatt, og det var ikke fare for spredning. Brannårsaken er foreløpig uviss, melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter.



Det var ikke personer inne i hytta under brannen.