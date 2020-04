En undersøkelse Opinion har gjennomført for Røde Kors, viser at hver tredje familie sliter under koronakrisen. Mange forteller at økt stress, krangling og utfordringer er noen av problemene som har oppstått på hjemmefronten.

Røde Kors mener at mange av barna som skal tilbake i barnehagene, kan ha kjent på dette de siste ukene og derfor trenger ekstra støtte.

LES OGSÅ: Satser på å arrangere årets ONS som planlagt

– Noen barn kan ha vært vitne til vold, krangling eller misbruk hjemme, og kan bære preg av dette og trenge ekstra støtte. Andre kan ha blitt påvirket av økonomisk stress og bekymringer hjemme, mens noen kan ha opplevd å ha vært vitne til sykdom eller mistet noen de er glad i de siste ukene, sier Silje Lea i Rogaland Røde Kors. Hun er ansvarlig for Røde Kors’ førstehjelpsprogram for barnehagebarn.

– Barna takler uvante situasjoner så lenge de har kunnskap og får snakket om det med trygge voksne, understreker hun.

LES OGSÅ: Koronatestingen skal flyttes hit

Koronasmitten kan skape usikkerhet hos barn og foreldre. Røde Kors har derfor laget noen enkle koronaråd for barnehageoppstarten og bruker førstehjelpsfiguren Henry til å trygge barnehagebarna på hvordan de skal håndtere den nye situasjonen.

– Hverdagen kommer ikke til å se lik ut som den gjorde før barnehagene stengte. Både barn og voksne kan oppleve usikkerhet. Derfor er det viktig å ruste barna til å møte dette med gode råd og samtaler, sier Lea i en pressemelding.