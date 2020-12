Hun er Petoros nye toppsjef

Kristin Kragseth er ansatt som ny administrerende direktør i Petoro. Kragseth kommer fra stillingen som CEO i Vår Energi. Det opplyser Petoro i en pressemelding.

– Lederjobben i Petoro er en mulighet du får bare én gang i livet. Jeg gleder meg til å begynne i et selskap som er så viktig for Norge. Sammen med en erfaren og meget kompetent organisasjon ser jeg på dette som en unik mulighet til å bidra til videreutvikling av både selskapet og næringen, sier Kristin Kragseth.

Kragseth har bred og lang ledererfaring fra olje- og gassindustrien og har vært sentral i å utvikle Vår Energi til å bli den største uavhengige operatøren på norsk sokkel.

– Vi er svært fornøyde med at Kristin Kragseth har takket ja til stillingen som ny administrerende direktør i Petoro. Hun har de rette forutsetningene og kvalifikasjonene for å videreutvikle Petoro i en svært spennende, men også utfordrende tid både for selskapet og for næringen, sier styreleder i Petoro, Gunn Wærsted.

Store ressurser og verdier

Petoro forvalter store ressurser og verdier på vegne av den norske stat. Selskapet er rettighetshaver til om lag 1/3 av olje og gassreservene på norsk sokkel med andeler i 195 lisenser og 35 produserende felt.

Det produseres nær 1 million fat oljeekvivalenter per dag fra Petoros portefølje. I tillegg ivaretar selskapet den største eierandelen i transportsystemer og tilhørende landanlegg.

Kragseth er utdannet marineingeniør, med mastergrad fra Texas A&M University og har nær 30 års erfaring i olje- og gassindustrien, fra ExxonMobil, Point Resources og Vår Energi.

Hun kommer nå fra stillingen som CEO for Vår Energi. Kragseth har tidligere hatt en rekke stillinger i ExxonMobil, både nasjonalt og internasjonalt, blant annet som Technical Manager for selskapets operasjoner i Norge.

Starter 1. juni

Kragseth vil tiltre stillingen som administrerende direktør i Petoro når Vår Energi har utnevnt hennes etterfølger, senest 1. juni 2021.

Petoro AS ble opprettet i 2001 og er statlig eid. Selskapet har siden oppstarten levert over 2000 milliarder kroner i kontantstrøm fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) til den norske stat.

